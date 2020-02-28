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28 лютого 2020, 12:56 5

На Чернігівщині продали пам'ятник Леніну за 375 тис гривень

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28 лютого 2020, 12:56 5
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Це друга спроба міської ради Сновська продати на аукціоні бронзовий монумент вагою 5,5 тонн і висотою майже 6 метрів
Це друга спроба міської ради Сновська продати на аукціоні бронзовий монумент вагою 5,5 тонн і висотою майже 6 метрів

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Суспільне.

Вперше на продаж пам’ятник виставили 21 жовтня минулого року за 340 тисяч гривень. Таку вартість пам’ятника назвала фірма "Аксіома" після оцінки.

"Аукціон не відбувся, бо не було бажаючих, всі були в тривожному очікуванні. Тому що усі знають - якщо аукціон не відбувся і ми його не знімаємо, то він одразу вдвічі дешевшає, тобто на 50%. Тому очевидно аукціон не відбувся, і ми його зняли", - розповів міський голова Сновська Олександр Медведьов.

Вдруге монумент на аукціон виставили на початку лютого цього року. Стартову ціну знизили до 326 тисяч гривень.

"До останнього дня нічого не було. Ми вчора вже повинні були його знімати з аукціону, таке було рішення. Вдвічі дешевше його б не продали. В останній день з’явилися два учасники, які змагались за те, хто більше грошей дасть. І з 326 сума вийшла 375", - каже мер.

Виграло аукціон товариство "Розвиток-СВ" із Запоріжжя. Керівник підприємства Дмитро Савченко телефоном повідомив, що фірма займається продажем металобрухту. Пам’ятник зі Сновська транспортують до Запоріжжя, поріжуть та продадуть на металобрухт. Бронзовий монумент 3,5 роки зберігався на території приватного підприємства "Комунальник". До лютого 2016-го пам’ятник Леніну стояв у центрі тодішнього Щорса. За отримані на аукціоні гроші на його місці попередньо планують збудувати фонтан.


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