Українці на Diamond Princess: одна людина вилікувалася від коронавірусу
Як передає RegioNews, про це "Українській правді" повідомила прессекретар МЗС України Катерина Зеленко.
"Українка була 27 числа виписана з лікарні і перевезена в готель. Зараз посольство України в Японії надає нашій співвітчизниці необхідне сприяння. Решта троє наших громадян продовжують перебувати в медичних установах. Поки дата їх виписки невідома", - сказала вона.
При цьому Зеленко зазначила, що стан тих трьох українців покращується.
Також представник МЗС повідомила, що з метою прийняття рішення про можливість зупинки членами екіпажу лайнера в Японії місцеві медики провели необхідні тести, результати яких поки опрацьовуються і ті українці, які отримають позитивні результати тестів будуть госпіталізовані в місцеві медустанови, а ті, у яких негативні - продовжать карантин.
Нагадаємо, всього на борту Diamond Princess перебували 24 громадян України. Від евакуації в Україну вони відмовилися і вирішили, що після карантину залишаться на Diamond Princess.
За даними МОЗ, у п'ятьох українців діагностували зараження коронавірусною інфекцією. Всі вони знаходяться за межами України - четверо в Японії і одна українка в Італії.
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