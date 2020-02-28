09:31  28 лютого
По всій Україні пройдуть навчання на випадок спалаху коронавірусу
08:15  28 лютого
Ситуація на Донбасі: бойовики випустили по військовим ОС більше 30 мін
10:12  28 лютого
У "Пущі Водиці" вирубали дуби на мільйон гривень
UA | RU
UA | RU
28 лютого 2020, 10:32 5

До Чернівців приїхав заступник секретаря РНБО Олексій Соловйов

Читайте также
на русском языке
28 лютого 2020, 10:32 5
Читайте также на русском языке
Сьогодні у Чернівцях з офіційним візитом перебуває Олексій Соловйов, новопризначений заступник Секретаря Ради національної безпеки України. Його візит пов’язаний із небезпекою поширення коронавірусу в Україні. Він відвідає лікарні, поспілкується з медиками і журналістами
Сьогодні у Чернівцях з офіційним візитом перебуває Олексій Соловйов, новопризначений заступник Секретаря Ради національної безпеки України. Його візит пов’язаний із небезпекою поширення коронавірусу в Україні. Він відвідає лікарні, поспілкується з медиками і журналістами

Про це повідомляє пресслужба Чернівецької ОДА, пише RegioNews.

Олександр Соловйов відвідає засідання обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Чернівецьої ОДА, інфекційне відділення Чернівецької обласної клінічної лікарні та контрольно-пропускний пункт "Порубне".

Заступник Секретаря РНБО візьме участь у брифінгу щодо запобігання поширення коронавірусу на Буковині, який відбудеться у Чернівецькій обласній дитячій клінічній лікарні.


РНБО Олексій Соловйов
Усі евакуйовані у Нові Санжари здорові - Данілов
27 лютого 2020, 09:04
"Волонтери їдуть і їдуть", - Данілов про ситуацію в Нових Санжарах
22 лютого 2020, 13:27
Зеленський змінив склад Ради національної безпеки та оборони
13 лютого 2020, 10:30
Стало відомо, коли Україна перейде на літній час
21 лютого 2020, 19:55
Президент звільнив голову Тернопільської ОДА через антивірусні мітинги
22 лютого 2020, 14:57
МОЗ: у Нових Санжарах захворіла евакуйована із Китаю
23 лютого 2020, 12:40
Друг загиблого в будинку Кожари екскерівника "Інтера" говорить про вбивство
22 лютого 2020, 19:22
Ситуація тупо висмоктана з пальця: Комаровський побував у Нових Санжарах
23 лютого 2020, 14:19
Вчені довели факт зараження коронавірусом від носія без симптомів хвороби
22 лютого 2020, 13:59
Останні Популярні
Мустафа Найєм
Віктор Таран
Всеволод Поліщук
Всі блоги »
Три роки без мера. Хто готується зайняти крісло очільника Луцька
27 лютого 2020, 16:40
Мерський фальстарт. Чи стане Супрун міським головою Львова
26 лютого 2020, 13:35
Всі публікації »
Навіщо Гончаруку наркотики і кого знесе ураганом Юлія? – НеПогода
27 лютого 2020, 15:28
Коронавірус пронісся над Україною! Спецвипуск "НеПогоди в регіонах"
22 лютого 2020, 17:59
У Авакова крадуть, а у Кернеса воюють, - "НеПогода" на RegioNews
21 лютого 2020, 20:10
Всі відео »
Козицький Максим Зіновійович
Голова Львівської обласної державної адміністрації
Олександр Бондаренко
Голова Дніпропетровської обласної державної адміністрації
Кириленко Павло Олександрович
Голова Донецької обласної військово-цивільної адміністрації
Всі досьє »