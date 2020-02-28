До Чернівців приїхав заступник секретаря РНБО Олексій Соловйов

Сьогодні у Чернівцях з офіційним візитом перебуває Олексій Соловйов, новопризначений заступник Секретаря Ради національної безпеки України. Його візит пов’язаний із небезпекою поширення коронавірусу в Україні. Він відвідає лікарні, поспілкується з медиками і журналістами

Сьогодні у Чернівцях з офіційним візитом перебуває Олексій Соловйов, новопризначений заступник Секретаря Ради національної безпеки України. Його візит пов’язаний із небезпекою поширення коронавірусу в Україні. Він відвідає лікарні, поспілкується з медиками і журналістами

Про це повідомляє пресслужба Чернівецької ОДА, пише RegioNews. Олександр Соловйов відвідає засідання обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Чернівецьої ОДА, інфекційне відділення Чернівецької обласної клінічної лікарні та контрольно-пропускний пункт "Порубне". Заступник Секретаря РНБО візьме участь у брифінгу щодо запобігання поширення коронавірусу на Буковині, який відбудеться у Чернівецькій обласній дитячій клінічній лікарні.

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