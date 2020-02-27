Спортсмен із Кременчука став чемпіоном світу

Олександр Яровий із Кременчука Полтавської області став чемпіоном світу на змаганнях із легкої атлетики серед людей з із особливими потребами

Олександр Яровий із Кременчука Полтавської області став чемпіоном світу на змаганнях із легкої атлетики серед людей з із особливими потребами

Про це повідомляють RegioNews із посиланням на місцеве видання "Кременчук Today”.

26 лютого мешканець Полтавщини Олександр Яровий у Польщі на Чемпіонаті Світу з легкої атлетики в закритих приміщеннях по системі INAS серед спортсменів з інвалідністю переміг у змаганнях зі штовхання ядра. Чоловік встановив світовий рекорд із показником у 16 метрів 15 см.

Яровий - майстер спорту України, вихованець КДЮСШ "Авангард”. Готував спортсмена до Чемпіонату Світу заслужений тренер України з легкої атлетики Юрій Щипець.

Нагадаємо, що паралімпійський Чемпіонат Світу з легкої атлетики відбувався з 25 по 27 лютого у Польщі. На ньому мешканка Кропивницького Вікторія Шпачинська виборола "золото”, ще одна мешканка Кіровоградщини привезла "бронзу”.