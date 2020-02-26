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26 лютого 2020, 17:54 3

Кропивничанка виграла паралімпійський чемпіонат світу

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26 лютого 2020, 17:54 3
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Мешканка Кропивницького Вікторія Шпачинська виборола "золото” у паралімпійських змаганнях світу з легкої атлетики, ще одна мешканка Кіровоградщини привезла "бронзу”
Мешканка Кропивницького Вікторія Шпачинська виборола "золото” у паралімпійських змаганнях світу з легкої атлетики, ще одна мешканка Кіровоградщини привезла "бронзу”

Про це повідомляють RegioNews із посиланням на CBN.

Змагання відбувалися у місті Торунь (Польша). Вікторія Шпачинська посіла перше місце в штовханні ядра із результатом у 14 метрів 10 см. Це - кращий результат сезону в світі.

Дворазова срібна призерка Анастасія Мисник із результатом у 12 метрів 80 см здобула бронзову медаль.

Обидві спортсменки - мешканки Кіровоградщини. Дівчата тренувалися у Кіровоградському регіональному центрі "Інваспорт” під керівництвом Заслуженого тренера України Олега Соколовського.

Як повідомлялося раніше, 22-річний Тарас Кравчук, спецназівець військової частини №3043 в місті Нетішин, завоював "срібло" на Кубку світу з самбо.


спорт соревнования Кропивницкий Кировоградская область змагання Кропивницький Кіровоградська область паралимпийский спорт
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