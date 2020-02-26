Кропивничанка виграла паралімпійський чемпіонат світу

Мешканка Кропивницького Вікторія Шпачинська виборола "золото” у паралімпійських змаганнях світу з легкої атлетики, ще одна мешканка Кіровоградщини привезла "бронзу”

Мешканка Кропивницького Вікторія Шпачинська виборола "золото” у паралімпійських змаганнях світу з легкої атлетики, ще одна мешканка Кіровоградщини привезла "бронзу”

Про це повідомляють RegioNews із посиланням на CBN. Змагання відбувалися у місті Торунь (Польша). Вікторія Шпачинська посіла перше місце в штовханні ядра із результатом у 14 метрів 10 см. Це - кращий результат сезону в світі. Дворазова срібна призерка Анастасія Мисник із результатом у 12 метрів 80 см здобула бронзову медаль. Обидві спортсменки - мешканки Кіровоградщини. Дівчата тренувалися у Кіровоградському регіональному центрі "Інваспорт” під керівництвом Заслуженого тренера України Олега Соколовського. Як повідомлялося раніше, 22-річний Тарас Кравчук, спецназівець військової частини №3043 в місті Нетішин, завоював "срібло" на Кубку світу з самбо.

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