Шість столичних лікарень готові приймати хворих на коронавірус
Про це сказав мер Києва Віталій Кличко під час засідання Київради, повідомляє Укрінформ, пише RegioNews.
"Не будемо забувати, що українці схвильовані ситуацією щодо коронавірусу. В столиці й в країні випадків захворювання на цю хворобу немає, не зареєстровано. Але ми повинні бути готові до того, якщо таке трапиться. В Києві визначені лікарні, де підготовлені бокси, в інфекційних відділеннях, які зможуть приймати людей на карантин, і лікування, якщо в цьому буде потреба ", - сказав Кличко.
Кличко також повідомив, що у п'ятницю, 28 лютого, разом з фахівцями МОЗ в одній зі столичних лікарень проведуть навчання для медиків, як оперативно та злагоджено діяти в ситуаціях виявлення випадків захворювання чи підозри на коронавірус.
На сайті КМДА повідомляється, що навчання пройдуть в Олександрівській клінічній лікарні у Києві.
Керівник пресслужби Департаменту охорони здоров'я КМДА Наталія Вишневська повідомила, що в Києві є лікарні з інфекційними відділеннями. Там є бокси, які повністю відповідають всім вимогам утримання під час лікування інфекційних захворювань.
Так, за її словами, серед лікарень, які готові приймати людей на карантин - Київська міська клінічна лікарня №4, Київська міська клінічна лікарня №9, Київська міська дитяча клінічна лікарня №1, Київська міська дитяча клінічна лікарня №2 та Київська міська дитяча клінічна інфекційна лікарня, а також Олександрівська клінічна лікарня.
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