Шість столичних лікарень готові приймати хворих на коронавірус

У Києві визначені лікарні зі спеціальними боксами в інфекційних відділеннях, які можуть приймати людей на карантин у випадку інфікування коронавірусом

У Києві визначені лікарні зі спеціальними боксами в інфекційних відділеннях, які можуть приймати людей на карантин у випадку інфікування коронавірусом

Про це сказав мер Києва Віталій Кличко під час засідання Київради, повідомляє Укрінформ, пише RegioNews. "Не будемо забувати, що українці схвильовані ситуацією щодо коронавірусу. В столиці й в країні випадків захворювання на цю хворобу немає, не зареєстровано. Але ми повинні бути готові до того, якщо таке трапиться. В Києві визначені лікарні, де підготовлені бокси, в інфекційних відділеннях, які зможуть приймати людей на карантин, і лікування, якщо в цьому буде потреба ", - сказав Кличко. Кличко також повідомив, що у п'ятницю, 28 лютого, разом з фахівцями МОЗ в одній зі столичних лікарень проведуть навчання для медиків, як оперативно та злагоджено діяти в ситуаціях виявлення випадків захворювання чи підозри на коронавірус. На сайті КМДА повідомляється, що навчання пройдуть в Олександрівській клінічній лікарні у Києві. Керівник пресслужби Департаменту охорони здоров'я КМДА Наталія Вишневська повідомила, що в Києві є лікарні з інфекційними відділеннями. Там є бокси, які повністю відповідають всім вимогам утримання під час лікування інфекційних захворювань. Так, за її словами, серед лікарень, які готові приймати людей на карантин - Київська міська клінічна лікарня №4, Київська міська клінічна лікарня №9, Київська міська дитяча клінічна лікарня №1, Київська міська дитяча клінічна лікарня №2 та Київська міська дитяча клінічна інфекційна лікарня, а також Олександрівська клінічна лікарня.

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