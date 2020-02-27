У Києві "замінували” Палац Спорту під час велелюдного форуму

У Києві "замінували” будівлю Палацу Спорту на Спортивній площі

У Києві "замінували” будівлю Палацу Спорту на Спортивній площі

Про це повідомляє Информатор., пише RegioNews.

Анонімний дзвінок правоохоронці отримали приблизно о 10:40. Саме зараз там відбувається DreamBIG Forum, на який прийшло багато людей.

На місці події працюють кінологи та вибухотехніки. Правоохоронці проводять евакуацію.