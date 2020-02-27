У Києві "замінували” Палац Спорту під час велелюдного форуму
У Києві "замінували” будівлю Палацу Спорту на Спортивній площі
У Києві "замінували” будівлю Палацу Спорту на Спортивній площі
Про це повідомляє Информатор., пише RegioNews.
Анонімний дзвінок правоохоронці отримали приблизно о 10:40. Саме зараз там відбувається DreamBIG Forum, на який прийшло багато людей.
На місці події працюють кінологи та вибухотехніки. Правоохоронці проводять евакуацію.
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