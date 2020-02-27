Зараження коронавірусом українки в Італії: МОЗ поки не може підтвердити
Як передає RegioNews, про це РБК-Україна повідомила міністр охорони здоров'я Зоряна Скалецька.
За її словами, італійці самі ще не наполягають на остаточному результаті і ще його перепідтверджують.
"Мене проінформувало МЗС про те, що в Неаполі є два випадки підтвердження на інфекцію. Один з двох - українка. Але зараз остаточно підтвердження коронавірусу вони чекають, є позитивний результат. Італійські лікарі матеріали на тестування відправили в Рим", - розповіла вона.
Також Скалецька уточнила, що українка перебуває в неапольській лікарні в некритичному стані. Родичі, яких вона відвідала, теж на карантині.
Нагадаємо, 27 лютого в Італії серед українців зареєстрували перший випадок зараження коронавірусів. Інфікованою виявилася 26-річна дівчина з Кремони.
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