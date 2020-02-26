Працівникам Черкаського тубдиспансеру немає чим платити за роботу

У найближчий час працівників Черкаського тубдиспансеру можуть скоротити - заклад не має коштів, аби виплачувати медикам заробітну плату

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У найближчий час працівників Черкаського тубдиспансеру можуть скоротити - заклад не має коштів, аби виплачувати медикам заробітну плату

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Суспільне Черкаси.

"Скорочувати працівників диспансеру розпочали в січні 2019-го. Звільнити довелося тридцятьох, нині працюють 337 осіб. Ці люди, що обслуговують, як їх фінансувати? До нас пацієнти потрапляють по направленню сімейного лікаря і ми надаємо їм послуги, потім нам повинні відшкодувати ці послуги, але є хворі, які приїжджають самі без направлень”, - сказав головний лікар Черкаського тубдиспансеру Мирон Олійник.

Медичний заклад отримав 26, 5 млн грн на зарплати медсестрам і лікарям. Як показує практика, на рік для цього потрібно мінімум 46 млн грн. Перші три місяці роботи закладу профінансували з обласного бюджету, а далі кошти має спрямувати Нацслужба здоров’я.

Нагадаємо, що така ситуація склалася через те, що з 1 квітня в Україні стартує другий етап медичної реформи. Це означає, що профільні медзаклади України забезпечуватиме Національна Служба здоров’я. До цього кошти надходили з обласного бюджету.

Як ми повідомляли раніше, у Черкасах із 1 квітня можуть скоротити 300 медичних працівників, бо за новою програмою фінансування на них не вистачає коштів.