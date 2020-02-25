Спецназівець із Хмельниччини виборов срібло на міжнародному чемпіонаті з самбо
Про це повідомляють RegioNews із посиланням на публікацію в/ч 3043 у Facebook-спільноті.
На міжнародному турнірі із самбо в Мінську (Республіка Білорусь, - ред.)Тарас Кравчук змагався за президенську нагороду. Старший солдат посів друге місце у ваговій категорії до 68 кілограмів. У змаганнях поступився за кількістю балів лише білоруському спортсменові.
Бойові побратими кажуть, що самбо Тарас займався з 9 років під керівництвом заслуженого тренера України Геннадія Горохова.
Зараз старший солдат готується до чемпіонату України по дзюдо серед військових НГУ.
Як ми повідомляли раніше, умов для якісної підготовки спортсменів до змагань світового рівня держава досі не створила. Спортсмени усього світу готуються до Олімпіади 2020 в столиці Японії - Токіо. Українська чемпіонка Європи в бігу на 800 м Наталія Прищепа теж веде підготовку до літніх змагань, але умови її тренувань, м'яко кажучи, залишають бажати кращого.
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