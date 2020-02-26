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26 лютого 2020, 14:21 10

Кабміну потрібно посилення радниками: Гончарук про перспективу Тігіпко

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26 лютого 2020, 14:21 10
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Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук розказав, чи обговорюються в Уряді плани щодо призначення Сергія Тігіпка чи Юрія Бойка на якусь посаду в Кабміні
Фото: kmu.gov.ua
Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук розказав, чи обговорюються в Уряді плани щодо призначення Сергія Тігіпка чи Юрія Бойка на якусь посаду в Кабміні

Як передає RegioNews, про це повідомив прем'єр-міністр сьогодні, 26 лютого на брифінгу, зазначивши, що Уряду необхідно підсилення радниками.

"Пана Сергія Тігіпка я дійсно бачив, я з ним зустрічався, як і з багатьма іншими. Я за останній місяц подивився близько 20 осіб... Нам дійсно потрібно підсилення радниками, можливо на якусь посаду в уряді людьми, які дуже добре розуміють, що таке промисловість, тому спілкування в мене було з дуже багатьма різними людьми, але більше мені коментувати тут немає чого", - сказав Гончарук.

При цьому він додав, що "скільки пам'ятає себе, стільки його звільняють", але "Кабмін працює в звичайному режимі, всі на місцях".

Нагадаємо, раніше ЗМІ писали, що Володимир Зеленський розглядає кандидатуру Сергія Тігіпка на посаду прем'єр-міністра України замість Олексія Гончарука. Після цього Володимир Зеленський підтвердив цю інформацію.


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