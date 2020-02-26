Кабміну потрібно посилення радниками: Гончарук про перспективу Тігіпко
Як передає RegioNews, про це повідомив прем'єр-міністр сьогодні, 26 лютого на брифінгу, зазначивши, що Уряду необхідно підсилення радниками.
"Пана Сергія Тігіпка я дійсно бачив, я з ним зустрічався, як і з багатьма іншими. Я за останній місяц подивився близько 20 осіб... Нам дійсно потрібно підсилення радниками, можливо на якусь посаду в уряді людьми, які дуже добре розуміють, що таке промисловість, тому спілкування в мене було з дуже багатьма різними людьми, але більше мені коментувати тут немає чого", - сказав Гончарук.
При цьому він додав, що "скільки пам'ятає себе, стільки його звільняють", але "Кабмін працює в звичайному режимі, всі на місцях".
Нагадаємо, раніше ЗМІ писали, що Володимир Зеленський розглядає кандидатуру Сергія Тігіпка на посаду прем'єр-міністра України замість Олексія Гончарука. Після цього Володимир Зеленський підтвердив цю інформацію.
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