Скалецька: приїжджих з країн із коронавірусом перевірятимуть на кордоні
Про це повідомила в Facebook міністерка охорони здоров'я Зоряна Скалецька, передає RegioNews.
За її словами, під час засідання оперативного штабу було прийнято рішення про перевірку всіх громадян, які прибувають з країн, де фіксуються випадки захворювань на коронавірус.
"В нас вже є 30 наборів реагентів, які передала Всесвітня організація охорони здоров’я. Набори містять приблизно 3000 реакцій, чого вистачить для дослідження на захворювання понад 900-ти людей. Також ми маємо близько 12 тисяч місць в інфекційних стаціонарах, понад тисячу лікарів-інфекціоністів та близько 5 тисяч медперсоналу, а в українських лікарнях є понад 2 тис інфекційних боксів”, - заявила Скалецька.
Вона запевнила, що держава готова протистояти коронавірусу, але кожен з громадян також може зробити свій внесок.
Скалецька також додала, що у всіх, хто перебуває в обсервації в санаторії "Нові Санжари", немає ознак ГРВІ, всі почуваються добре.
Нагадаємо, що 20 лютого 2020 року 45 українців та 27 іноземців, евакуйованих з Уханя, помістили на 14-денну обсервацію у медичному центрі "Нові Санжари” на Полтавщині.
З ними відбуває карантин і очільниця МОЗ Зоряна Скалецька. А наприкінці грудня 2019 року влада Китаю заявила про спалах пневмонії невстановленого походження в місті Ухань. Збудником захворювання став новий тип коронавірусу COVID-19.
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