На Рівненщині вилучили понад півтонни фальшивого алкоголю 

Знайшли також більше двох тисяч пачок сигарет без акцизних марок

Знайшли також більше двох тисяч пачок сигарет без акцизних марок

Про це інформує поліція Рівненської області, пише RegioNews.

У селищі Демидівка поліцейські помітили вантажний бус "Mercedes Vito" із механічними пошкодженнями.Під час спілкування водієм та за результатами поверхневої перевірки поліцейські виявили у вантажному відсіку алкоголь та тютюнові вироби сумнівного походження.

На місце події викликали слідчо-оперативну групу, яка вилучила 245 пляшок горілки із акцизними марками, що мали явні ознаки підробки, 430 літрів спирту у різних ємностях, а також 2046 пачок цигарок, переважна більшість яких без акцизу.

За фактом зберігання і перевезення товарів із підробленими марками акцизного податку розпочато досудове розслідування.

У рамках кримінального провадження слідчі Демидівського відділення поліції підготували клопотання до суду про накладення арешту на транспортний засіб та вилучену продукцію. Акцизні марки скеровуватимуться на експертизу.

