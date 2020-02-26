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26 лютого 2020, 12:03 4

На Рівненщині вилучили понад півтонни фальшивого алкоголю 

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26 лютого 2020, 12:03 4
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Знайшли також більше двох тисяч пачок сигарет без акцизних марок
Знайшли також більше двох тисяч пачок сигарет без акцизних марок

Про це інформує поліція Рівненської області, пише RegioNews.

У селищі Демидівка поліцейські помітили вантажний бус "Mercedes Vito" із механічними пошкодженнями.Під час спілкування водієм та за результатами поверхневої перевірки поліцейські виявили у вантажному відсіку алкоголь та тютюнові вироби сумнівного походження.

На місце події викликали слідчо-оперативну групу, яка вилучила 245 пляшок горілки із акцизними марками, що мали явні ознаки підробки, 430 літрів спирту у різних ємностях, а також 2046 пачок цигарок, переважна більшість яких без акцизу.
За фактом зберігання і перевезення товарів із підробленими марками акцизного податку розпочато досудове розслідування.

У рамках кримінального провадження слідчі Демидівського відділення поліції підготували клопотання до суду про накладення арешту на транспортний засіб та вилучену продукцію. Акцизні марки скеровуватимуться на експертизу.


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