Депутати Харківської міськради перейменували проспект Григоренка на честь Жукова

Депутати Харківської міської ради перейменували проспект імені Петра Григоренка на імені радянського маршала Георгія Жукова під час сьогоднішньої сесії

Фото: Харківська міська рада

Депутати Харківської міської ради перейменували проспект імені Петра Григоренка на імені радянського маршала Георгія Жукова під час сьогоднішньої сесії

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на kh.depo.ua.

Проект рішення про перейменування проспекту Григоренка на честь Жукова, як повідомляє джерело, поставили поза чергою восьмим питанням. Мер Харкова Геннадій Кернес, анонсуючи обговорення, заявив, що "зараз буде спекотно".

З приводу перейменування до мерії звернулася низка ветеранських організацій. Також відомо, що на сайті мерії пропозицію перейменування проспекту на честь Жукова підтримала більшість з тих, хто голосував. В той же час, депутат Іван Ракіч, виступаючи під час обговорення, зазначив, що перейменування проспекту на честь Жукова є порушенням чинного законодавства України.

Рішення про перейменування підтримали 52 депутата, вісім проголосували проти.

Нагадаємо, 19 червня Харківська міська рада проголосувала за повернення імені маршала Жукова проспекту Григоренка. 20 червня рішення офіційно оприлюднили. Із заявою до поліції після рішення міськради звернувся депутат міської ради Ігор Черняк. Український інститут національної пам’яті в свою чергу звернувся до ГПУ.

Пізніше мерія програла суди про перейменування проспекту та організувала громадське обговорення для перейменування.

18 грудня мер Харкова Геннадій Кернес заявив, що міськрада в судовому порядку відстоюватиме право назвати проспект Григоренка на честь Жукова. Окружний адміністративний суд Києва задовольнив позов Харківської міськради та зобов’язав Кабінет міністрів затвердити Єдиний національний реєстр пам'яток Другої світової війни 1939-1945 років.

У харківській мерії вважають, що таке рішення дозволить, зокрема, "увічнити перемогу над нацизмом у Другій світовій війні".