У Києві знайшли мертвим відомого бізнесмена Леоніда Вульфа
Цю інформацію у коментарі hromadske підтвердив начальник кримінальної поліції Києва Герман Приступа, пише RegioNews.
"Так, знайшли його мертвим вчора. Це самогубство", — зазначив Герман Приступа.
Його тіло виявили друзі. Бізнесмен не відповідав на дзвінки, через що його адвокат з дружиною і ще одним знайомим вирішили навідати чоловіка.
Тіло Вульфа знайшли у коридорі. У руках у нього був пістолет-кулемет Скорпіон. Тут же знайшли і одну стріляну гільзу.
Слідів, що вказують на боротьбу, в квартирі виявлено не було. Основна версія слідства – самогубство.
Про загиблого Леоніда Вульфа відомо, що він був особистістю неординарною і дуже відомою в бізнес-колах комерсантів, які починали свій бізнес в 90-ті роки.
Як пише видання Страна, з відкритих джерел відомо, що Леонід Вульф в 90-х створив в офшорній зоні на острові Невіс фірму "Еврокоммодітес", через яку в Ізраїль і багато інших країн відправлялися великі партії металопродукції. Прибутки обчислювалися десятками мільйонів доларів.
Прибутковий бізнес привернув увагу криворізького кримінального авторитета на прізвище Горпинич (його в кримінальних колах називали на прізвисько - Святий). Святий для початку просто наїхав на Леоніда Вульфа і запропонував віддавати частку. Той ділитися відмовився. І під час однієї з розборок Горпинич був убитий (як вважається, його пристрелив охоронець Вульфа Сергій Швець). Потім Вульф займався різними бізнесами. І навіть встиг посидіти в ізраїльській в'язниці Ашарон.
Також, за заявою самого Вульфа, він свого часу був бізнес-партнером підприємця Вадима Шульмана, але потім вони посварилися.
Вадим Шульман останнім часом став відомий тим, що подав заявку в ФБР проти олігарха Ігоря Коломойського. На підставі цієї заяви ФБР розслідує кримінальну справу.
Також відомо, що в кінці листопада минулого року з квартири Вульфа викрали велику суму - понад 200 тисяч доларів США.
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