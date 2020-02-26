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26 лютого 2020, 10:26 5

Ураган в Одесі пошкодив Хаджибейську дамбу

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26 лютого 2020, 10:26 5
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Після завершення урагану "Юлія" фахівці знайшли пошкодження в дамбі Хаджибейського лиману
Фото: Первый городской
Після завершення урагану "Юлія" фахівці знайшли пошкодження в дамбі Хаджибейського лиману

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Первый городской.

Одна пробоїна довжиною близько метра, а друга — близько десяти. Зараз зайву воду з об'їзної дороги вже відкачали. А ось хто саме буде ремонтувати конструкцію — невідомо.

Наголошується, що кілька років тому аварійну дамбу частково відремонтували за 42 мільйони гривень, але в проекті згодом виявили помилки. Сама конструкція поки нечійна: дамба не знаходиться на балансі ні в одного підприємства, за неї не відповідають ні мерія, ні обладміністрація.

За підрахунками фахівців, якщо дамбу прорве — може постраждати територія від Жевахової гори до Пересипу, де розташовані залізниця, автомагістралі і промзона, а також проживає близько 30 тисячі людей.


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