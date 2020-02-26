У Рівненській області 600 учнів не ходять в школу
Нова будівля людям обіцяють вже 8 років, але до цих пір навіть не залили фундаменту, розповідають в сюжеті "ТСН", пише RegioNews.
"У нас діти вчаться в музеї, ще вчаться в сільській раді, там інклюзивний клас, і ще в клубі", - кажуть вчителі.
До недавнього часу діти навчалися в приміщенні, в якому на стінах була велика кількість цвілі. Тому учням і дітям довелося ще більше потіснитися.
Заступник голови Рівненської обладміністрації Сергій Подолін заявив, що для будівництва школи потрібно 137 млн грн, і що отримати їх сподіваються у держави.
"Ми плануємо почати підготовчі роботи в кінці цього року, тому що готові фінансувати і місцевий бюджет, а основне будівництво - з 2021 року, з весни", - заявив чиновник.
Жителі села не вірять, тому що подібні заяви чули і раніше.
"Будемо перекривати трасу варшавську", - попередили селяни.
Нагадаємо, діти села Вира не ходять в школу з понеділка.
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