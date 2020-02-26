У Рівненській області 600 учнів не ходять в школу

Понад 600 учнів села Вира не ходять на уроки. Батьки не пускають до школи через невиконаних обіцянок побудувати нову будівлю. Вчителі підтримують родітетей. Нинішня школа розрахована тільки на 200 учнів, тому займаються в ній в три зміни

Понад 600 учнів села Вира не ходять на уроки. Батьки не пускають до школи через невиконаних обіцянок побудувати нову будівлю. Вчителі підтримують родітетей. Нинішня школа розрахована тільки на 200 учнів, тому займаються в ній в три зміни

Нова будівля людям обіцяють вже 8 років, але до цих пір навіть не залили фундаменту, розповідають в сюжеті "ТСН", пише RegioNews. "У нас діти вчаться в музеї, ще вчаться в сільській раді, там інклюзивний клас, і ще в клубі", - кажуть вчителі. До недавнього часу діти навчалися в приміщенні, в якому на стінах була велика кількість цвілі. Тому учням і дітям довелося ще більше потіснитися. Заступник голови Рівненської обладміністрації Сергій Подолін заявив, що для будівництва школи потрібно 137 млн грн, і що отримати їх сподіваються у держави. "Ми плануємо почати підготовчі роботи в кінці цього року, тому що готові фінансувати і місцевий бюджет, а основне будівництво - з 2021 року, з весни", - заявив чиновник. Жителі села не вірять, тому що подібні заяви чули і раніше. "Будемо перекривати трасу варшавську", - попередили селяни. Нагадаємо, діти села Вира не ходять в школу з понеділка.

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