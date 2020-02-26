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26 лютого 2020, 09:20 35

В. о. глави "Укренерго" йде у відставку

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26 лютого 2020, 09:20 35
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У середу, 26 лютого, виконуючий обов'язки глави "Укренерго" Всеволод Ковальчук оголосив про свою відставку
Фото: Facebook
У середу, 26 лютого, виконуючий обов'язки глави "Укренерго" Всеволод Ковальчук оголосив про свою відставку

Як інформує RegioNews , про це він написав у Facebook.

За словами Ковальчука, вже сьогодні він складе обов'язки глави "Укренерго".

"Відсьогодні я припиняю виконувати обов’язки голови правління "Укренерго". Це було непросте для мене рішення, до якого я йшов кілька місяців", - написав він.

До завершення конкурсу з відбору очільника компанії в.о голови правління буде перший заступник голови правління Володимир Кудрицький..


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