Чемпіонка Європи Наталія Прищепа готується до олімпіади в холодному сараї

Умов для якісної підготовки спортсменів до змагань світового рівня держава досі не створила

На фото: дворазова чемпіонка Європи Наталія Прищепа

Умов для якісної підготовки спортсменів до змагань світового рівня держава досі не створила

Спортсмени усього світу готуються до Олімпіади 2020 на столиці Японії - Токіо. Українська чемпіонка Європи в бігу на 800 м Наталія Прищепа теж веде підготовку до літніх змагань, але умови її тренувань, м'яко кажучи, залишають бажати кращого, пише Regionews.

Спортивний журналіст і директор телеканалів "Футбол 1, 2, 3" Олександр Денисов показав умови, в яких доводиться тренуватися спортсменці.

На своїй сторінці в Facebook журналіст опублікував відео з Рівного, на якому видно зал, де атлетка тренується в рукавичках. Денисов назвав це місце «холодним сараєм».

Передаю привет Федерации легкой атлетики Украины! Олимпийскому Комитету тоже не лишне будет знать. Это город Ровно. Вот в таких условиях готовится к Олимпийским Играм 2020 двукратная чемпионка Европы в беге на 800 м Наталья Прищепа. Мало того, что это сарай, мало того, что практически головой в дверь, так ещё и перчатки на руках указывают на температуру внутри помещения. Пробивать на совесть местных чиновников дело пустое, но пусть теперь все знают, как в Ровно поддерживаются спорт и чемпионы Европы. Опубліковано Alexander Denisov Вівторок, 11 лютого 2020 р.

«Передаю привіт Федерації легкої атлетики України! Олімпійському комітету теж не зайвим буде знати. Це місто Рівне. В таких умовах готується до Олімпіади дворазова чемпіонка Європи Наталія Прищепа. Мало того, що це сарай, практично головою в двері, так ще й рукавички вказують на температуру приміщення. Пробивати на совість місцевих чиновників справа пусте, але нехай тепер всі знають, як в Рівному підтримуються спорт і чемпіони Європи », - підсумував Денисов.