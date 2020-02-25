12:07  25 лютого
Негода вирує в Україні: зірвані дахи, зруйновані мости, є жертви (оновлюється)
14:04  25 лютого
Зеленський наказав обмежити імпорт вугілля і електроенергії
11:01  25 лютого
Олександра Густелева призначили заступником мера Києва
UA | RU
UA | RU
25 лютого 2020, 13:50 6

Зеленський доручив Оржелю провести повний аудит вугільних підприємств

Читайте также
на русском языке
25 лютого 2020, 13:50 6
Читайте также на русском языке
Президент Володимир Зеленський доручив міністру енергетики та захисту навколишнього середовища Олексію Оржелю провести повний аудит вугільних підприємств
Фото: ОПУ
Президент Володимир Зеленський доручив міністру енергетики та захисту навколишнього середовища Олексію Оржелю провести повний аудит вугільних підприємств

"Корупція на шахті стала однією з причин такої ситуації. Корупція на закупівлі, на зарплатах, обсяги видобутку. Замість модернізації хтось заробляє мільйони. Я доручаю панові Оржелю в найкоротші терміни провести повний фінансовий і кадровий аудит вугільних підприємств, публічно відзвітувати і подати результати аудиту в правоохоронні органи", - заявив він.

Раніше Зеленський наказав Кабміну за два місяці погасити заборгованність по зарплатах перед шахтарями.

Нагадаємо, 21 лютого під Верховною Радою мітингували шахтарі з вимогою виплатити борги, забезпечити гідні умови роботи, а також відмовитися від постачання вугілля з Росії.

10 лютого Уряд перерахував ще 163 мільйона гривень на виплати боргів по зарплатам шахтарям.

5 лютого Мінекоенерго вже перерахувало 163 млн грн на підприємства: ДП "Шахта ім. М.С. Сургая", ДП "Шахтоуправління", "Південнодонбаське No1", ДП "Мирноградвугілля", ДП "Селидіввугілля", ДП "Торецьквугілля", ДП "Первомайськвугілля", ПАТ "Лисичанськвугілля", ДП "Львіввугілля" та ДП "Волиньвугілля".


борги шахта
Стало відомо, коли Україна перейде на літній час
21 лютого 2020, 19:55
Евакуація українців з Уханя (оновлюється)
20 лютого 2020, 19:51
Українців із Китаю можуть поселити в санаторії на Полтавщині
19 лютого 2020, 21:14
Андрій Клочко розповів про порозуміння із Кличком щодо закону про Київ
20 лютого 2020, 13:39
Бій на Донбасі: у Генштабі розказали про втрати ЗСУ
18 лютого 2020, 14:12
Президент звільнив голову Тернопільської ОДА через антивірусні мітинги
22 лютого 2020, 14:57
Останні Популярні
Іванна Будник
Юрій Бутусов
Вахтанг Кіпіані
Всі блоги »
Корпорація Зе. Коломойський укріплюється на Житомирщині
25 лютого 2020, 12:00
Аеропорт на двох. Чи вдасться Ахметову відбити концесійні посягання Гончарука
24 лютого 2020, 10:40
Всі публікації »
Коронавірус пронісся над Україною! Спецвипуск "НеПогоди в регіонах"
22 лютого 2020, 17:59
У Авакова крадуть, а у Кернеса воюють, - "НеПогода" на RegioNews
21 лютого 2020, 20:10
НеПогода на RegioNews: Шарій добиває шанувальників Жукова, а Кернес будує туалет-особняк
13 лютого 2020, 17:07
Всі відео »
Олександр Стаднік
Голова Миколаївської обласної державної адміністрації
Олександр Бондаренко
Голова Дніпропетровської обласної державної адміністрації
Кириленко Павло Олександрович
Голова Донецької обласної військово-цивільної адміністрації
Всі досьє »