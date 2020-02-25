Зеленський доручив Оржелю провести повний аудит вугільних підприємств

Президент Володимир Зеленський доручив міністру енергетики та захисту навколишнього середовища Олексію Оржелю провести повний аудит вугільних підприємств

Фото: ОПУ

Президент Володимир Зеленський доручив міністру енергетики та захисту навколишнього середовища Олексію Оржелю провести повний аудит вугільних підприємств

"Корупція на шахті стала однією з причин такої ситуації. Корупція на закупівлі, на зарплатах, обсяги видобутку. Замість модернізації хтось заробляє мільйони. Я доручаю панові Оржелю в найкоротші терміни провести повний фінансовий і кадровий аудит вугільних підприємств, публічно відзвітувати і подати результати аудиту в правоохоронні органи", - заявив він.

Раніше Зеленський наказав Кабміну за два місяці погасити заборгованність по зарплатах перед шахтарями.

Нагадаємо, 21 лютого під Верховною Радою мітингували шахтарі з вимогою виплатити борги, забезпечити гідні умови роботи, а також відмовитися від постачання вугілля з Росії.

10 лютого Уряд перерахував ще 163 мільйона гривень на виплати боргів по зарплатам шахтарям.

5 лютого Мінекоенерго вже перерахувало 163 млн грн на підприємства: ДП "Шахта ім. М.С. Сургая", ДП "Шахтоуправління", "Південнодонбаське No1", ДП "Мирноградвугілля", ДП "Селидіввугілля", ДП "Торецьквугілля", ДП "Первомайськвугілля", ПАТ "Лисичанськвугілля", ДП "Львіввугілля" та ДП "Волиньвугілля".