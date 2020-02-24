Нова смерть в Італії від коронавірусу

Через коронавирус в Італії померла четверта людина, число заражених в Італії більше 200 осіб.

Фото: La Reppublica

Через коронавирус в Італії померла четверта людина, число заражених в Італії більше 200 осіб.

Як пише італійське видання La Reppublica, в Бергамо від коронавируса помер 84-річний чоловік.

Таким чином, число смертей від коронавируса в Італії збільшилася до чотирьох: у всіх випадках це літні люди з раніше загострилася загальної клінічною картиною.



Всього в Італії підтверджено 212 випадків зараження коронавируса, з них тільки в Ломбардії 165 випадків.



Італія є третьою країною в світі за розповсюдженням інфекції після Китаю і Південної Кореї.



Також міністр охорони здоров'я Зоряна Скалецька розповіла, що ніяких ознак хвороби у евакуйованих з Китаю українців і іноземців немає.