Нова смерть в Італії від коронавірусу
Через коронавирус в Італії померла четверта людина, число заражених в Італії більше 200 осіб.
Через коронавирус в Італії померла четверта людина, число заражених в Італії більше 200 осіб.
Як пише італійське видання La Reppublica, в Бергамо від коронавируса помер 84-річний чоловік.
Таким чином, число смертей від коронавируса в Італії збільшилася до чотирьох: у всіх випадках це літні люди з раніше загострилася загальної клінічною картиною.
Всього в Італії підтверджено 212 випадків зараження коронавируса, з них тільки в Ломбардії 165 випадків.
Італія є третьою країною в світі за розповсюдженням інфекції після Китаю і Південної Кореї.
Також міністр охорони здоров'я Зоряна Скалецька розповіла, що ніяких ознак хвороби у евакуйованих з Китаю українців і іноземців немає.
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