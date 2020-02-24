У Німеччині автомобіль в'їхав у натовп, 15 людей поранено

У Німеччині в місті Фолькмарсен під час карнавалу автомобіль в'їхав у натовп глядачів. У результаті цього 15 людей, включно з дітьми, отримали поранення

У Німеччині в місті Фолькмарсен під час карнавалу автомобіль в'їхав у натовп глядачів. У результаті цього 15 людей, включно з дітьми, отримали поранення

Згідно з даними поліції, водій автомобіля заарештований, пише RegionNews . Чи навмисно водій в'їхав у натовп, наразі невідомо. Однак свідки стверджують, що водій об'їхав бар'єр під час ходи, а потім набрав повний газ в натовпі, повідомляє HNA. Мер Фолькмарсена Хартмут Ліннекугель і окружний доктор Рейнхард Кубат, знаходяться на місці. Міський пожежний інспектор Кай Вібуш, який брав участь в карнавальній ході з декількома пожежними, відразу ж узяв на себе координацію. На місці працюють десятки бригад швидкої допомоги. Також там приземлився вертоліт. Поліція оточила місце події і допитує свідків.

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