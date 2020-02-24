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24 лютого 2020, 17:30 13

У Німеччині автомобіль в'їхав у натовп, 15 людей поранено

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24 лютого 2020, 17:30 13
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У Німеччині в місті Фолькмарсен під час карнавалу автомобіль в'їхав у натовп глядачів. У результаті цього 15 людей, включно з дітьми, отримали поранення
У Німеччині в місті Фолькмарсен під час карнавалу автомобіль в'їхав у натовп глядачів. У результаті цього 15 людей, включно з дітьми, отримали поранення

Згідно з даними поліції, водій автомобіля заарештований, пише RegionNews .

Чи навмисно водій в'їхав у натовп, наразі невідомо. Однак свідки стверджують, що водій об'їхав бар'єр під час ходи, а потім набрав повний газ в натовпі, повідомляє HNA.

Мер Фолькмарсена Хартмут Ліннекугель і окружний доктор Рейнхард Кубат, знаходяться на місці. Міський пожежний інспектор Кай Вібуш, який брав участь в карнавальній ході з декількома пожежними, відразу ж узяв на себе координацію.

На місці працюють десятки бригад швидкої допомоги. Також там приземлився вертоліт. Поліція оточила місце події і допитує свідків.


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