Звільнені полонені отримають по 100 тис. гривень наступного тижня - Мінветеранів
Звільненим з полону на Донбасі українцям нададуть матеріальну допомогу по 100 тисяч гривень з наступного тижня. Про це повідомляє пресслужба Міністерства у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій
Звільненим з полону на Донбасі українцям нададуть матеріальну допомогу по 100 тисяч гривень з наступного тижня. Про це повідомляє пресслужба Міністерства у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій
Як пише Regionews , з наступного понеділка звільнені полонені отримають по 100 тисяч гривень матеріальної допомоги на свої банківські рахунки.
Раніше президент України Володимир Зеленський повідомив, що понад 200 громадян України незаконно утримують бойовики на Донбасі, ще понад 100 українців і кримських татар - в окупованому Криму і в Росії
Також мміністр закордонних справ України Вадим Пристайко заявив, що в рамках наступного обміну полоненими РФ передасть близько 200 українських громадян.
Нагадаємо, добровольці можуть отримати статус учасника бойових дій (УБД) за допомогою довідки від правоохоронних органів, або зібравши свідчення осіб, які вже мають статус УБД.
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