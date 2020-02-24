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24 лютого 2020, 12:15 13

У Мінсоцполітики назвали середній розмір субсидій та пільг

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24 лютого 2020, 12:15 13
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Середній розмір субсидії на сплату житлово-комунальних послуг становить близько 1200 грн, пільги - 750 грн. Про це повідомляє прес-служба Міністерства соціальної політики України
Фото: Мінсоцполітики
Середній розмір субсидії на сплату житлово-комунальних послуг становить близько 1200 грн, пільги - 750 грн. Про це повідомляє прес-служба Міністерства соціальної політики України

Згідно з даними відомства, у листопаді 2019 року середній розмір субсидій становив 1200 грн, пише RegioNews

Середній розмір пільги в листопаді місяці становив майже 800 гривень. Такими чином, у переважній кількості випадків отримувати субсидії більш вигідно, ніж пільги.

Субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг у грудні 2019 року отримували 3283,6 тис. домогосподарств.

Як відомо, у 19 областях України станом на початок 2020 року була зафіксована заборгованість з виплати пільг і субсидій населенню на оплату комунальних послуг.


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