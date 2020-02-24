У Мінсоцполітики назвали середній розмір субсидій та пільг
Середній розмір субсидії на сплату житлово-комунальних послуг становить близько 1200 грн, пільги - 750 грн. Про це повідомляє прес-служба Міністерства соціальної політики України
Середній розмір субсидії на сплату житлово-комунальних послуг становить близько 1200 грн, пільги - 750 грн. Про це повідомляє прес-служба Міністерства соціальної політики України
Згідно з даними відомства, у листопаді 2019 року середній розмір субсидій становив 1200 грн, пише RegioNews
Середній розмір пільги в листопаді місяці становив майже 800 гривень. Такими чином, у переважній кількості випадків отримувати субсидії більш вигідно, ніж пільги.
Субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг у грудні 2019 року отримували 3283,6 тис. домогосподарств.
Як відомо, у 19 областях України станом на початок 2020 року була зафіксована заборгованість з виплати пільг і субсидій населенню на оплату комунальних послуг.
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