У Мінсоцполітики назвали середній розмір субсидій та пільг

Середній розмір субсидії на сплату житлово-комунальних послуг становить близько 1200 грн, пільги - 750 грн. Про це повідомляє прес-служба Міністерства соціальної політики України

Фото: Мінсоцполітики

Середній розмір субсидії на сплату житлово-комунальних послуг становить близько 1200 грн, пільги - 750 грн. Про це повідомляє прес-служба Міністерства соціальної політики України

Згідно з даними відомства, у листопаді 2019 року середній розмір субсидій становив 1200 грн, пише RegioNews

Середній розмір пільги в листопаді місяці становив майже 800 гривень. Такими чином, у переважній кількості випадків отримувати субсидії більш вигідно, ніж пільги.

Субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг у грудні 2019 року отримували 3283,6 тис. домогосподарств.

Як відомо, у 19 областях України станом на початок 2020 року була зафіксована заборгованість з виплати пільг і субсидій населенню на оплату комунальних послуг.