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24 лютого 2020, 12:49 15

Колишнього заступника голови Кіровоградської облради поновлять на посаді

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24 лютого 2020, 12:49 15
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Екс-заступника голови Кіровоградської облради Ігоря Степуру окружний адміністративний суд міста своїм рішенням від 13 лютого 2020 року поновив на посаді
Фото: прес-служба Кіровоградської облради
Екс-заступника голови Кіровоградської облради Ігоря Степуру окружний адміністративний суд міста своїм рішенням від 13 лютого 2020 року поновив на посаді

Відповідний проект рішення з'явився на сайті Кіровоградської облради, пише RegioNews.

"Поновити Степуру Ігоря Станіславовича на посаді заступника голови Кіровоградської обласної ради з 18 вересня 2019 року", - йдеться в проекті рішення.

Як пише видання Gre4ka.info, cудді скасували рішення про зняття Степури з посади на підставі того, що проект про звільнення не розглядали на постійних комісіях ради, не оприлюднили за 20 робочих днів до дати його розгляду та його не показали депутатам за 10 днів до сесії.

Також Ігорю Степурі мають виплатити зарплату за увесь період вимушених пропусків на роботі.

До 13 березня 2020 року рішення можна буде оскаржити у Третьому адміністративному суді.

Нагадаємо, що Ігоря Степуру звільнили 17 вересня 2019 року. Підставою для звільнення стало те, що заступник голови облради недосконало виконує свої посадові обов’язки.


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