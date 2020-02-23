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23 лютого 2020, 13:39 82

У Києві протестувальники біля Офісу президента вимагають звільнення Авакова

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23 лютого 2020, 13:39 82
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Близько 100 людей вийшли під Офіс президента на акцію проти міністра внутрішніх справ Арсена Авакова
Фото: hromadske
Близько 100 людей вийшли під Офіс президента на акцію проти міністра внутрішніх справ Арсена Авакова

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на hromadske.

Вони вимагають звільнити його, а також не призначати на інші впливові посади.

Активісти заявили про відсутність розслідувань нападів на громадських активістів та журналістів, зокрема розслідування вбивства херсонської активістки Катерини Гандзюк.

"Аваков і є тим вірусом, який заражує країну. Він небезпечний, токсичний і має піти з посади", — зазначила активіста Ліза Жарікова.

На акцію протесту також прийшов адвокат Віталій Коломієць — захисник підозрюваної у справі Шеремета Яни Дугарь. Він наголосив, що зіштовхнувся з залякуванням свідків та перешкоджанні роботі експертів через систему, створену і контрольовану чинним міністром.


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