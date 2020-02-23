У Києві протестувальники біля Офісу президента вимагають звільнення Авакова
Близько 100 людей вийшли під Офіс президента на акцію проти міністра внутрішніх справ Арсена Авакова
Близько 100 людей вийшли під Офіс президента на акцію проти міністра внутрішніх справ Арсена Авакова
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на hromadske.
Вони вимагають звільнити його, а також не призначати на інші впливові посади.
Активісти заявили про відсутність розслідувань нападів на громадських активістів та журналістів, зокрема розслідування вбивства херсонської активістки Катерини Гандзюк.
"Аваков і є тим вірусом, який заражує країну. Він небезпечний, токсичний і має піти з посади", — зазначила активіста Ліза Жарікова.
На акцію протесту також прийшов адвокат Віталій Коломієць — захисник підозрюваної у справі Шеремета Яни Дугарь. Він наголосив, що зіштовхнувся з залякуванням свідків та перешкоджанні роботі експертів через систему, створену і контрольовану чинним міністром.
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