У Києві протестувальники біля Офісу президента вимагають звільнення Авакова

Близько 100 людей вийшли під Офіс президента на акцію проти міністра внутрішніх справ Арсена Авакова

Фото: hromadske

Близько 100 людей вийшли під Офіс президента на акцію проти міністра внутрішніх справ Арсена Авакова

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на hromadske.

Вони вимагають звільнити його, а також не призначати на інші впливові посади.

Активісти заявили про відсутність розслідувань нападів на громадських активістів та журналістів, зокрема розслідування вбивства херсонської активістки Катерини Гандзюк.

"Аваков і є тим вірусом, який заражує країну. Він небезпечний, токсичний і має піти з посади", — зазначила активіста Ліза Жарікова.

На акцію протесту також прийшов адвокат Віталій Коломієць — захисник підозрюваної у справі Шеремета Яни Дугарь. Він наголосив, що зіштовхнувся з залякуванням свідків та перешкоджанні роботі експертів через систему, створену і контрольовану чинним міністром.