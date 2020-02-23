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23 лютого 2020, 13:26 11

Прикордонники не пустили двох російських пропагандистів в Україну

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23 лютого 2020, 13:26 11
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В аеропорту "Київ" прикордонники не пропустили в Україну двох громадян Росії - письменника і журналіста
Фото: ДПСУ
В аеропорту "Київ" прикордонники не пропустили в Україну двох громадян Росії - письменника і журналіста

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Госпогранслужбу.

Зазначено, що під час оформлення рейсу "Мінськ-Київ" прикордонники виявили серед пасажирів російського письменника і журналіста.

"Житель Санкт-Петербургу 1986 року народження прилетів в Україну вести лекції з копірайтингу і пошуку натхнення. Але факт, що цей пасажир "шукав натхнення" в окупованому Криму, куди їздив незаконно, не дав йому можливості підзаробити на лекціях в Києві", - інформують прикордонники.

Тим же рейсом на запрошення тієї ж організації до Києва прилетіла москвичка 1983 року народження. Зазначено, що жінка забезпечує комунікацію групи компаній, що ведуть діяльність на тимчасово окупованому Кримському півострові.

"В своєму профілі росіянка викладає фото з заходів, організованих російськими силовиками, із забороненою в Україні атрибутикою і зі зброєю. Цій мандрівниці теж не вдалося потрапити на лекції в Київ", - зазначили в прикордонній службі.

Так, росіянам відмовили у перетині державного кордону України і заборонили в'їжджати в нашу країну 3 роки. Сьогодні вранці вони зворотним рейсом полетіли в Мінськ.


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