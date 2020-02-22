Від коронавіруса помер перший європеєць
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на 24 канал.
Батька трьох дітей Адріано Тревисани госпіталізували у важкому стані в лікарні Ск'явонія, де чоловік згодом помер.
Це перший випадок смерті європейця від китайського коронавіруса і другий на території Європи. Раніше було відомо про те, що китаянка померла у Франції.
Глава регіону Венето заявив, що навколо села, в якому жив італієць, створять "санітарне кільце" і перевірять всіх жителів.
Зараз в Італії зафіксовано 17 випадків зараження Covid-2019, незважаючи на те, що ця країна є єдиною в Європі, де заборонили рейси в Китай, Гонконг і ще декількох країн в рамках безпеки.
Крім того, понад 150 осіб в регіоні Ломбардії знаходяться на карантині.
Нагадаємо, літак, на якому евакуювали українців з Китаю, готують до рейсу в Хургаду. У той же час ФК "Шахтар" готовий надати свій літак для евакуації українців з Уханя, які ще там залишилися.
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