Від коронавіруса помер перший європеєць

В Італії, де зафіксовано 17 випадків зараження новим різновидом коронавіруса, помер 78-річний чоловік

В Італії, де зафіксовано 17 випадків зараження новим різновидом коронавіруса, помер 78-річний чоловік

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на 24 канал.

Батька трьох дітей Адріано Тревисани госпіталізували у важкому стані в лікарні Ск'явонія, де чоловік згодом помер.

Це перший випадок смерті європейця від китайського коронавіруса і другий на території Європи. Раніше було відомо про те, що китаянка померла у Франції.

Глава регіону Венето заявив, що навколо села, в якому жив італієць, створять "санітарне кільце" і перевірять всіх жителів.

Зараз в Італії зафіксовано 17 випадків зараження Covid-2019, незважаючи на те, що ця країна є єдиною в Європі, де заборонили рейси в Китай, Гонконг і ще декількох країн в рамках безпеки.

Крім того, понад 150 осіб в регіоні Ломбардії знаходяться на карантині.

Нагадаємо, літак, на якому евакуювали українців з Китаю, готують до рейсу в Хургаду. У той же час ФК "Шахтар" готовий надати свій літак для евакуації українців з Уханя, які ще там залишилися.