Літак, яким евакуювали українців з Китаю, готують до рейсу в Хургаду

Літак авіакомпанії SkyUp Airlines після евакуації українців з Уханя продизинфікували і готують для подальшого використання

Літак авіакомпанії SkyUp Airlines після евакуації українців з Уханя продизинфікували і готують для подальшого використання

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на сторінку авіакомпанії в facebook.

Літак, що виконав спецрейс PQ7301/7302 для евакуації українців з Китаю, проходить усі необхідні санітарно-епідеміологічні та технічні заходи з повної дезінфекції.

Його розмістили на окремій ізольованій стоянці Міжнародного аеропорту "Харків". Одразу після паспортного контролю та митних формальностей розпочалася дезінфекція літака.



Процедуру дезінфекції виконували фахівці відділення дезінфектології Державної установи "Харківський обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров'я України".



Дезінфікуючими засобами обробили кабіну пілотів, зону відпочинку екіпажу, пасажирський салон з бортовою кухнею, туалети та багажний відсік. Усі зони ретельно обприскували — сидіння, багажні полиці для ручної поклажі, підлогу, підлокітники, відкидні столики, візки для роздачі харчування, стіни, стелю.

Пледи, рятувальні жилети, шторки ілюмінаторів, інструкції з безпеки, витратні матеріали для подачі їжі та напоїв — відправили на утилізацію. Підголовники на сидіннях та рекламні буклети зняли з літака ще під час його підготовки до спецрейсу. Місце стоянки і трап також дезінфікували.



"Після дезінфекції літак надалі зможе абсолютно спокійно виконувати поставлені завдання", - підтвердив завідувач відділу інфекційного контролю Центру громадського здоров’я Олександр Мацьков.



Наступний крок — заміна фільтрів. За рекомендацією Boeing, замінять НЕРА-фільтр на борту. Він виконує функцію очищувача та здатний очищати повітря від найдрібніших частинок діаметром до 0,3 мкм. Також замінять фільтри в салоні, які захищають температурні сенсори.



21 лютого ще проводилися технічні роботи із заміни фільтрів. 22 лютого літак перегонять на базу у Бориспіль, де його підготують до регулярного рейсу. 23 лютого літак відправиться з Києва до Хургади.

Нагадаємо, ФК "Шахтар" готовий надати свій літак для евакуації українців з Уханя, що не змогли разом з іншими повернутися додому.