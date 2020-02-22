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22 лютого 2020, 08:57 19

ФК "Шахтар" надасть свій літак для евакуації українців з Уханя

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22 лютого 2020, 08:57 19
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Капітан "Шахтаря" Андрій Пятов розповів про бажання клубу допомогти українцям, евакуйованим з центру епідемії коронавірусу в Ухані
Капітан "Шахтаря" Андрій Пятов розповів про бажання клубу допомогти українцям, евакуйованим з центру епідемії коронавірусу в Ухані

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на офіційний сайт клубу "Шахтар".

"Учора був важкий день, однак ми стежили за новинами, за тим, як наші громадяни повертаються з Китаю, з центру епідемії. Тим паче вони прилетіли до Харкова на борту літака SkyUp. Ця авіакомпанія – наш партнер, і ми вдячні керівництву й пілотам за їхній самовідданий вчинок. Також хочу від імені всієї команди підтримати тих, хто повернувся з Китаю і перебуває зараз у Нових Санжарах", - веде мову Пятов.

Футболісти говорили з генеральним директором клубу Сергієм Палкіним і вирішили, що готові всі гроші, отримані від продажу квитків на матч із "Бенфікою", спрямувати на забезпечення комфортних побутових умов для тих, хто змушений перебувати ці 14 днів карантину в Нових Санжарах.

Капітан також додав, що після поєдинку вдалося поспілкуватися з Рінатом Ахметовим. Обговорили гру, й президент виступив з ініціативою відправити клубний літак, аби забрати Анастасію Зінченко та інших українців з Китаю.

"Домовились, що якщо в цьому буде необхідність, то клуб готовий відправити наш клубний літак за українцями, які лишилися в Ухані", - каже Пятов.

Нагадаємо, учора президент звернувся до українців з приводу подій у Нових Санжарах.


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