ФК "Шахтар" надасть свій літак для евакуації українців з Уханя
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на офіційний сайт клубу "Шахтар".
"Учора був важкий день, однак ми стежили за новинами, за тим, як наші громадяни повертаються з Китаю, з центру епідемії. Тим паче вони прилетіли до Харкова на борту літака SkyUp. Ця авіакомпанія – наш партнер, і ми вдячні керівництву й пілотам за їхній самовідданий вчинок. Також хочу від імені всієї команди підтримати тих, хто повернувся з Китаю і перебуває зараз у Нових Санжарах", - веде мову Пятов.
Футболісти говорили з генеральним директором клубу Сергієм Палкіним і вирішили, що готові всі гроші, отримані від продажу квитків на матч із "Бенфікою", спрямувати на забезпечення комфортних побутових умов для тих, хто змушений перебувати ці 14 днів карантину в Нових Санжарах.
Капітан також додав, що після поєдинку вдалося поспілкуватися з Рінатом Ахметовим. Обговорили гру, й президент виступив з ініціативою відправити клубний літак, аби забрати Анастасію Зінченко та інших українців з Китаю.
"Домовились, що якщо в цьому буде необхідність, то клуб готовий відправити наш клубний літак за українцями, які лишилися в Ухані", - каже Пятов.
Нагадаємо, учора президент звернувся до українців з приводу подій у Нових Санжарах.
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