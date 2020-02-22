Секретар РНБО Данілов вилетів у Нові Санжари
Фото: Facebook/Олег Синєгубов
Як повідомили RegioNews в РНБО, вранці 22 лютого Данілов вилетів у Нові Санжари за дорученням президента Володимира Зеленського.
"Данілов детально ознайомиться з ситуацією, що склалася навколо розміщення евакуйованих з Китаю українців у медцентрі Нацгвардії "Нові Санжари", – зазначили в РНБО.
Пізніше губернатор Полтавщини Олег Синєгубов повідомив, що Олексій Данилов вже прибув до Полтави.
"Секретар РНБО Олексій Данилов прибув на Полтавщину. Працюватимемо в Нових Санжарах", - написав Синєгубов.
Нагадаємо, у четвер, 20 лютого, борт із евакуйованими українцями з Уханя, після дозаправки в аеропорту Бориспіль, приземлився в Харкові на спеціально підготовлену стоянку. З епіцентру епідемії літак доставив в Україну 48 громадян і 29 іноземців (громадяни Ізраїлю, Норвегії, Чорногорії, Аргентини, Панами, Коста-Ріки, Домінікани, Еквадору та Іспанії). Евакуйованих українців та іноземців автобусами відвезли до медичного центру Національної гвардії "Нові Санжари" на Полтавщині.
Зранку у Нових Санжарах Полтавської області люди перекрили дорогу і протестували проти того, щоб туди привезли евакуйованих з китайського Уханю українців. Пізніше там почали готуватись до штурму РДА. Сутички з правоохоронцями тривали до вечора. Арсен Аваков повідомив, що під час протестів у Нових Санжарах постраждали дев'ять співробітників Нацполіціі і один цивільний. Поліція відкрила два кримінальних провадження.
21 лютого ситуація в Нових Санжарах була спокійна, 23 затриманих відпустили, один знаходиться під вартою.
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