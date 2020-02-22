Підозрюваним у справі Бердянської філії АМПУ обрали запобіжний захід
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на сторінку Спеціалізованої антикорупційної прокуратури в facebook.
Учора, 21 лютого, за клопотанням прокурора САП та детективів НАБУ Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід чотирьом підозрюваним у справі щодо завдання 2,5 млн гривень збитків Бердянській філії АМПУ.
Керівнику філії та колишній директорці комерційного підприємства обрано тримання під варту з альтернативою внесення застави у сумі 295 тис. гривень і майже 610 тис. гривень відповідно.
Заступнику керівника філії та інженеру - нічний домашній арешт.
Крім того, на підозрюваних покладено ряд процесуальних обов'язків: прибувати до детектива, прокурора, слідчого судді, суду за кожною вимогою; не відлучатися за межі місця проживання без дозволу детектива, прокурора або суду; повідомляти детектива, прокурора або суд про зміну свого місця проживання та роботи; утримуватися від спілкування з іншими підозрюваними; здати на зберігання до Державної міграційної служби України свої паспорти для виїзду за кордон та інші документи, що дають право на виїзд з України; носити електронний засіб контролю - браслет.
Строк дії запобіжних заходів 60 днів.
Нагадаємо, 20 лютого в Адміністрації морських портів знову проходили обшуки. Їх проводили в рамках справи про розкрадання коштів на будівництво причалу Миколаївського порту. За даними слідства, посадові особи АМПУ за контрактом про державне інвестування взяли і оплатили роботи, які не були виконані.
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