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22 лютого 2020, 10:59 8

Підозрюваним у справі Бердянської філії АМПУ обрали запобіжний захід

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22 лютого 2020, 10:59 8
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Антикорупційний суд обрав запобіжний захід чотирьом підозрюваним у справі щодо завдання 2,5 млн гривень збитків Бердянській філії ДП "Адміністрація морських портів України"
Антикорупційний суд обрав запобіжний захід чотирьом підозрюваним у справі щодо завдання 2,5 млн гривень збитків Бердянській філії ДП "Адміністрація морських портів України"

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на сторінку Спеціалізованої антикорупційної прокуратури в facebook.

Учора, 21 лютого, за клопотанням прокурора САП та детективів НАБУ Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід чотирьом підозрюваним у справі щодо завдання 2,5 млн гривень збитків Бердянській філії АМПУ.

Керівнику філії та колишній директорці комерційного підприємства обрано тримання під варту з альтернативою внесення застави у сумі 295 тис. гривень і майже 610 тис. гривень відповідно.

Заступнику керівника філії та інженеру - нічний домашній арешт.

Крім того, на підозрюваних покладено ряд процесуальних обов'язків: прибувати до детектива, прокурора, слідчого судді, суду за кожною вимогою; не відлучатися за межі місця проживання без дозволу детектива, прокурора або суду; повідомляти детектива, прокурора або суд про зміну свого місця проживання та роботи; утримуватися від спілкування з іншими підозрюваними; здати на зберігання до Державної міграційної служби України свої паспорти для виїзду за кордон та інші документи, що дають право на виїзд з України; носити електронний засіб контролю - браслет.

Строк дії запобіжних заходів 60 днів.

Нагадаємо, 20 лютого в Адміністрації морських портів знову проходили обшуки. Їх проводили в рамках справи про розкрадання коштів на будівництво причалу Миколаївського порту. За даними слідства, посадові особи АМПУ за контрактом про державне інвестування взяли і оплатили роботи, які не були виконані.


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