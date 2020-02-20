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20 лютого 2020, 19:00 5

В Адміністрації морських портів знову проходять обшуки: керівництво підозрюють у розкраданнях грошей

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20 лютого 2020, 19:00 5
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Служба безпеки України і Держбюро розслідувань проводять нові обшуки в Адміністрації морських портів
Фото: port.odessa.ua
Служба безпеки України і Держбюро розслідувань проводять нові обшуки в Адміністрації морських портів

Про це повідомляє RegionNews з посиланням на Офіс генпрокурора.

Повідомляється, що обшуки проводяться в рамках справи про розкрадання коштів на будівництво причалу Миколаївського порту. За даними слідства, посадові особи АМПУ за контрактом про державне інвестування взяли і оплатили роботи, які не були виконані.

"Значну частину з отриманих коштів вони могли перевести в готівку та привласнити через підконтрольні компанії з ознаками фіктивності", - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що дії чиновників зірвали реалізацію інфраструктурного проекту і планів стратегічного розвитку Миколаївського морського порту вартістю 379 млн гривень.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про обшуки в приміщеннях Одеського морського торговельного порту, Адміністрації морських портів та їх структурних підрозділах. Обшуки проводили через схем, які щорічно завдавали Україні збитки в особливо великих розмірах.

Раніше повідомлялося, що Генпрокуратура з обшуками нагрянула в Одеський порт і офіс АМПУ.


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