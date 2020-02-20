15:37  20 лютого
Евакуація українців з Уханя (оновлюється)
13:42  20 лютого
Коронавірус на лайнері: обидва хворих українця одужали - нардеп
18:10  19 лютого
Зарплата мера на Хмельниччині більша, ніж у прем'єр-міністра
UA | RU
UA | RU
20 лютого 2020, 14:00 14

На Миколаївщині жителі перекрили дорогу на Київ

Читайте также
на русском языке
20 лютого 2020, 14:00 14
Читайте также на русском языке
Вдень 20 лютого люди перекрили трасу на Київ з вимогою створити на Новоодещині Костянтинівську ОТГ замість Гур'ївської
Фото: Моє місто
Вдень 20 лютого люди перекрили трасу на Київ з вимогою створити на Новоодещині Костянтинівську ОТГ замість Гур'ївської

Про це повідомляє RegionNews з посиланням на Моє місто.

В селищі Костянтинівка Новоодеського району десятки людей перекрили рух на трасі "Миколаїв-Київ". Акцію протесту мітингувальники ма\ють намір продовжувати поки до них не приїде голова обласної державної адміністрації Олександр Стадник.

Так, вранці ці ж люди влаштували акцію протесту біля будівлі Миколаївської обласної ради, вимагаючи, щоб до них вийшов голова ОДА Олександр Стадник і пояснив, чому він обдурив їх в питанні створення об'єднаної територіальної громади з центром у Костянтинівці Новоодеського району.

Люди незадоволені тим, що після зустрічі з губернатором їх вимоги не були почуті і не були внесені в перспективний план створення об'єднаних громад.

Враховуючи щільний трафік на цій трасі, буквально за кілька хвилин після початку перекриття, на дорозі накопичилося десятки автомобілів з обох напрямків. До того ж, протестувальники домовилися з поліцією, що будуть пропускати спецтранспорт, а також припиняти перекриття кожні півгодини, щоб "розвантажити" потівк машин.

Деякі водії почали об'їжджати перекриту трасу по узбіччю, у зв'язку з чим люди почали звинувачувати співробітників поліції, мовляв, "вони за одне з облдержадміністрацією".


Миколаївська ОДА перекриття протест
Зеленський провів телефонну розмову з Путіним
14 лютого 2020, 15:59
Евакуація українців з Уханя (оновлюється)
20 лютого 2020, 15:37
Бій на Донбасі: у Генштабі розказали про втрати ЗСУ
18 лютого 2020, 14:12
Зеленський: Некоректно говорити "війна в Україні"
15 лютого 2020, 13:56
Глава уряду розповів, навіщо українцям дві платіжки за тепло
14 лютого 2020, 16:43
Резонансну доповідь по Україні видалили з сайту Мюнхенської конференції
14 лютого 2020, 17:59
Останні Популярні
Всеволод Поліщук
Сергій Чередніченко
Іра Дідич
Всі блоги »
Нардеп за 10 мільйонів. Хто з харківських важковаговиків побореться за "губернаторський" округ
19 лютого 2020, 19:05
Мерський фальстарт: Хто готується розділити Запоріжжя з Ахметовим
19 лютого 2020, 11:00
Всі публікації »
НеПогода на RegioNews: Шарій добиває шанувальників Жукова, а Кернес будує туалет-особняк
13 лютого 2020, 17:07
RegioNews.ua представляє новий YouTube-проєкт «НеПогода в регіонах»
12 лютого 2020, 18:30
Всі відео »
Гусєв Юрій Веніамінович
Голова Херсонської обласної державної адміністрації
Олександр Бондаренко
Голова Дніпропетровської обласної державної адміністрації
Всі досьє »