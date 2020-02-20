На Миколаївщині жителі перекрили дорогу на Київ

Вдень 20 лютого люди перекрили трасу на Київ з вимогою створити на Новоодещині Костянтинівську ОТГ замість Гур'ївської

Фото: Моє місто

Вдень 20 лютого люди перекрили трасу на Київ з вимогою створити на Новоодещині Костянтинівську ОТГ замість Гур'ївської

Про це повідомляє RegionNews з посиланням на Моє місто.

В селищі Костянтинівка Новоодеського району десятки людей перекрили рух на трасі "Миколаїв-Київ". Акцію протесту мітингувальники ма\ють намір продовжувати поки до них не приїде голова обласної державної адміністрації Олександр Стадник.

Так, вранці ці ж люди влаштували акцію протесту біля будівлі Миколаївської обласної ради, вимагаючи, щоб до них вийшов голова ОДА Олександр Стадник і пояснив, чому він обдурив їх в питанні створення об'єднаної територіальної громади з центром у Костянтинівці Новоодеського району.

Люди незадоволені тим, що після зустрічі з губернатором їх вимоги не були почуті і не були внесені в перспективний план створення об'єднаних громад.

Враховуючи щільний трафік на цій трасі, буквально за кілька хвилин після початку перекриття, на дорозі накопичилося десятки автомобілів з обох напрямків. До того ж, протестувальники домовилися з поліцією, що будуть пропускати спецтранспорт, а також припиняти перекриття кожні півгодини, щоб "розвантажити" потівк машин.

Деякі водії почали об'їжджати перекриту трасу по узбіччю, у зв'язку з чим люди почали звинувачувати співробітників поліції, мовляв, "вони за одне з облдержадміністрацією".