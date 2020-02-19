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19 лютого 2020, 17:01 9

За тиждень в Україні від грипу померло 10 осіб

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19 лютого 2020, 17:01 9
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В Україні за минулий тиждень зареєстровано десять летальних випадків внаслідок захворювання на грип
Фото: pixabay.com
В Україні за минулий тиждень зареєстровано десять летальних випадків внаслідок захворювання на грип

Про це RegioNews повідомили у пресслужбі Міністерства охорони здоров'я.

Як зазначається, загалом з початку епідемічного сезону 38 людей померло від ускладнень грипу.

Також за період 10.02–16.02 на ГРВІ захворіли 245 тисяч 55 людей, із них 61,4 % — діти.

Крім того, у пресслжбі додали, що у країні зафіксовано широке географічне розповсюдження грипу.

"У Харківській, Луганській областях та м. Київ зберігається неепідемічний рівень активності. В усіх інших областях України зареєстровано епідемічну активність різної інтенсивності", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, з 3 по 9 лютого в Україні померло від грипу вісім чоловік. На ГРВІ захворіли 283 тисяч 656 осіб, з них 65,6% - діти.


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