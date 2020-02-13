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13 лютого 2020, 13:26

За тиждень в Україні від грипу померли 8 людей - МОЗ

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13 лютого 2020, 13:26
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В Україні за минулий тиждень зареєстровано вісім летальних випадків внаслідок грипу
Фото: flickr/christopherpattberg
В Україні за минулий тиждень зареєстровано вісім летальних випадків внаслідок грипу

Про це RegioNews повідомили у пресслужбі Міністерства охорони здоров’я України.

Також з 3 до 9 лютого на гострі респіраторні вірусні інфекції (ГРВІ) захворіли 283 тисяч 656 людей, із них 65,6 % — діти.

Як повідомляється, майже в усіх областях України зареєстровано епідемічну активність різної інтенсивності. Лише в Києві та Харківській області не перевищений епідпоріг.

За даними МОЗ, всього з початку епідемічного сезону 26 людей померло від ускладнень грипу.

Нагадаємо, захворюваність на грип та ГРВІ в Україні перевищила епідемічний поріг на 55,6% і має середню інтенсивність. МОЗ заспокоює, що перевищення епідемічного порогу захворюваності на грип не означає початок епідемії грипу. Найчастіше це типовий для зимової пори року та цілком очікуваний епідемічний підйом захворюваності.


Украина ОРВИ грипп смерть
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