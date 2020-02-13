За тиждень в Україні від грипу померли 8 людей - МОЗ

В Україні за минулий тиждень зареєстровано вісім летальних випадків внаслідок грипу

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В Україні за минулий тиждень зареєстровано вісім летальних випадків внаслідок грипу

Про це RegioNews повідомили у пресслужбі Міністерства охорони здоров’я України.

Також з 3 до 9 лютого на гострі респіраторні вірусні інфекції (ГРВІ) захворіли 283 тисяч 656 людей, із них 65,6 % — діти.

Як повідомляється, майже в усіх областях України зареєстровано епідемічну активність різної інтенсивності. Лише в Києві та Харківській області не перевищений епідпоріг.

За даними МОЗ, всього з початку епідемічного сезону 26 людей померло від ускладнень грипу.

Нагадаємо, захворюваність на грип та ГРВІ в Україні перевищила епідемічний поріг на 55,6% і має середню інтенсивність. МОЗ заспокоює, що перевищення епідемічного порогу захворюваності на грип не означає початок епідемії грипу. Найчастіше це типовий для зимової пори року та цілком очікуваний епідемічний підйом захворюваності.