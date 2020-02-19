Засуджений у Криму журналіст Семена прибув до Києва
Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила омбудсмен Людмила Денісова, передає RegioNews.
Своїм колегам-журналістам проектом Радіо Свобода Крим.Реалії він розказав, що дуже скучив за роботою.
"Це таке гірке незвичайне відчуття, коли ти 50 років займався своєю професією, і тут раптом у тебе її відібрали. І ти бачиш навколо себе інформацію, яку можна було б взяти і передати в редакції, а ти не можеш це зробити. Я не бажаю нікому такого пережитого, нікому з колег пережити таке відчуття", - сказав Семена.
Нагадаємо, 22 вересня 2017 року, так званий Залізничний районний "суд" Сімферополя оголосив вирок кримському журналістові Миколі Семену. Окупанти визнали Семену винним в публічних закликах до порушення цілісності Росії і засудили до двох з половиною років умовно з випробувальним терміном у три роки і забороною займатися публічною діяльністю.
У грудні того ж року підконтрольний Кремлю Верховний суд Криму частково пом'якшив вирок Семену в частині додаткового покарання, скоротивши термін заборони публічної діяльності до двох років.
28 січня 2020 року "суд" у Криму після чотирьох років переслідувань постановив достроково припинити випробувальний термін і зняти судимість з Миколи Семена.
Оновлено Щойно за особистим дорученням Президента України Володимира Зеленського працівники Секретаріату...Опубліковано Людмилою Денісовою Вівторок, 18 лютого 2020 р.
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