Засуджений у Криму журналіст Семена прибув до Києва

Незаконно засуджений український журналіст Микола Семена, з якого раніше суд в Криму зняв судимість, прибув до Києва

Фото: Facebook сторінка Людмили Денисової

Незаконно засуджений український журналіст Микола Семена, з якого раніше суд в Криму зняв судимість, прибув до Києва

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила омбудсмен Людмила Денісова, передає RegioNews.

Своїм колегам-журналістам проектом Радіо Свобода Крим.Реалії він розказав, що дуже скучив за роботою.

"Це таке гірке незвичайне відчуття, коли ти 50 років займався своєю професією, і тут раптом у тебе її відібрали. І ти бачиш навколо себе інформацію, яку можна було б взяти і передати в редакції, а ти не можеш це зробити. Я не бажаю нікому такого пережитого, нікому з колег пережити таке відчуття", - сказав Семена.

Нагадаємо, 22 вересня 2017 року, так званий Залізничний районний "суд" Сімферополя оголосив вирок кримському журналістові Миколі Семену. Окупанти визнали Семену винним в публічних закликах до порушення цілісності Росії і засудили до двох з половиною років умовно з випробувальним терміном у три роки і забороною займатися публічною діяльністю.

У грудні того ж року підконтрольний Кремлю Верховний суд Криму частково пом'якшив вирок Семену в частині додаткового покарання, скоротивши термін заборони публічної діяльності до двох років.

28 січня 2020 року "суд" у Криму після чотирьох років переслідувань постановив достроково припинити випробувальний термін і зняти судимість з Миколи Семена.