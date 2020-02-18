Путін таки звільнив Суркова

Президент Росії Володимир Путін звільнив з посади свого помічника Владислава Суркова

Фото: kremlin.ru

Президент Росії Володимир Путін звільнив з посади свого помічника Владислава Суркова

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу Кремля.

Відповідний указ був підписаний 18 лютого і вступає в силу з дня підписання.

"Звільнити Суркова Владислава Юрійовича з посади помічника президента Російської Федерації. Цей указ набирає чинності з дня його підписання", - йдеться в документі.

Як відомо, розмови про те, що Сурков вирішив піти з державної служби через "зміни курсу Кремля на українському напрямі" ходили ще в січні. Пізніше в адміністрації Путіна спростували зміну курсу, однак головним куратором українського напрямку в політиці Кремля призначили заступника глави адміністрації президента Росії Дмитра Козака.

Нагадаємо, Владислав Сурков був ідеологом гібридної війни в оточенні російського президента, а також куратором самопроголошених республік Кавказу і так званих "ЛДНР".