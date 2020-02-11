У Путіна назвали головного куратора по Україні

Заступник глави адміністрації президента Росії Дмитро Козак є головним куратором українського напрямку в політиці Кремля

Заступник глави адміністрації президента Росії Дмитро Козак є головним куратором українського напрямку в політиці Кремля

Як передає RegioNews з посиланням на російські ЗМІ, про це заявив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков.

За його словами, Козак на новій посаді "займається і буде продовжувати займатися українськими справами".

"Точне формулювання буде в розподілі обов'язків, які поки не формалізовані", - підкреслив Пєсков.

Також він позитивно відповів на питання, чи став Козак головним співробітником адміністрації президента, який буде займатися українською тематикою. При цьому Пєсков додав, що указ про відставку екс-головного куратора Владислава Суркова досі не підписаний.

Нагадаємо, раніше Козака пов'язували з придністровським напрямом, також він був відповідальним за економічну ситуацію в окупованих частинах Донецької та Луганської областей.

В кінці січня 2010 року Дмитро Пєсков заявляв, що помічники президента РФ Владислав Сурков і Юрій Ушаков продовжують курирувати український напрямок в міру своїх повноважень.