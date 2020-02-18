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18 лютого 2020, 17:49 12

На можливу боротьбу з коронавірусом в Одесі виділили 1,6 мільйона

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18 лютого 2020, 17:49 12
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В Одесі на закупівлю препаратів, що допомагають діагностувати короновірус з міського бюджету виділено понад 1,6 млн грн.
В Одесі на закупівлю препаратів, що допомагають діагностувати короновірус з міського бюджету виділено понад 1,6 млн грн.

Про це розповіли 18 лютого на брифінгу завідувач відділу Департаменту охорони здоров’я міськради Віктор Бакал і головлікар Одеської інфекційної лікарні Світлана Лаврюкова, повідомляє RegioNews з посиланням на Укрінформ.

"Фахівці мережі лікувальних закладів Одеси готуються до діагностування та надання медичної допомоги людям, в яких можуть виявлені ознаки інфікування коронавірусом COVID-19. Виділено з міськбюджету понад 1 мільйон 600 тисяч гривень для невідкладної закупівлі необхідних медичних матеріалів і препаратів, згідно з розпорядженням МОЗ №185", - зазначив Бакал.

За його словами, базовим медзакладом для діагностування і лікування осіб, у яких можуть бути виявлені ознаки інфікування коронавірусом, визначено міську інфекційну лікарню.

Головний лікар цього закладу Лаврюкова уточнила, що лікарня має боксоване відділення на 65 ліжок, де можна розмістити людей із сигнальними ознаками інфікування коронавірусом. Усього в медзакладі 420 ліжок, в тому числі може бути госпіталізовано 205 пацієнтів у дитячому відділенні лікарні.

В інфекційній лікарні є також окремі приміщення у боксованому відділенні для ізоляції та обсервації пацієнтів, а також реанімаційне відділення для надання допомоги тяжкохворим. Ці приміщення оснащені спеціальною системою вентиляції, а персонал боксованого відділення забезпечений захисним протичумним спецодягом і комбінезонами, додала головлікар.

За словами Лаврюкової, 14 лютого персонал стаціонару також отримав захисні окуляри, респіратори, спеціальні медичні маски та інші засоби індивідуального захисту, що входять до так заного "комплекту №5" - з урахуванням того, що коронавірус може передаватися передусім повітряно-капельним шляхом.

Лаврюкова наголосила, що відібрані медперсоналом лікарні матеріали і зразки, підозрілі на зараженість, будуть відразу ж передавати для досліджень до столичної вірусологічної лабораторії.

Організатори брифінгу також додали, що людей, які можуть бути потенційними пацієнтами інфекційної лікарні, спершу можуть направити до окремих медико-оздоровчих закладів Одещини.


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