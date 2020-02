Бій під Золотим обговорять на засіданні Радбезу ООН

Як переадет RegioNews, про це повідомив прессекретар постійного представництва України при ООН Олег Ніколенко на своїй сторінці в Facebook.

"Україна порушить питання обстрілів поблизу Золотого на засіданні Радбезу ООН, яке проводиться сьогодні", - заявив він.

За словами Ніколенка, українську делегацію на засіданні Ради безпеки ООН очолюватиме заступник міністра закордонних справ Сергій Кислиця.

Зазначимо, початок засідання о 22:00 за київським часом.

У свою чергу, міністр закордонних справ Естонії Урмас Рейнсалу заявив про порушення Росією мінських угод і, що також підніме це питання на засіданні Радбезу ООН.

"Самим рішучим чином засуджуємо цинічні спроби підтримуваних Росією сил зруйнувати нинішній крихкий статус-кво поблизу Золотого. Сьогодні в Раді Безпеки ООН Естонія підніме питання про чергове дуже серйозне порушення Росією мінських угод і обіцянок, даних нею в Парижі", - написав Рейнсалу на своїй сторінці в Twitter.

Condemn in the strongest terms cynical attempts by Russian-backed forces to derail the fragile status quo near #Zolote today. At #UNSC today, #Estonia will raise this yet another very serious breach by #Russia of the Minsk agreements and the promises it made at Paris. pic.twitter.com/Pvon0T82cW