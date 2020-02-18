Бій під Золотим обговорять на засіданні Радбезу ООН

Україна на сьогоднішньому засіданні Ради безпеки ООН підніме питання загострення на Донбасі

Фото: facebook/oleg.nikolenko

Україна на сьогоднішньому засіданні Ради безпеки ООН підніме питання загострення на Донбасі

Як переадет RegioNews, про це повідомив прессекретар постійного представництва України при ООН Олег Ніколенко на своїй сторінці в Facebook.

"Україна порушить питання обстрілів поблизу Золотого на засіданні Радбезу ООН, яке проводиться сьогодні", - заявив він.

За словами Ніколенка, українську делегацію на засіданні Ради безпеки ООН очолюватиме заступник міністра закордонних справ Сергій Кислиця.

Зазначимо, початок засідання о 22:00 за київським часом.

У свою чергу, міністр закордонних справ Естонії Урмас Рейнсалу заявив про порушення Росією мінських угод і, що також підніме це питання на засіданні Радбезу ООН.

"Самим рішучим чином засуджуємо цинічні спроби підтримуваних Росією сил зруйнувати нинішній крихкий статус-кво поблизу Золотого. Сьогодні в Раді Безпеки ООН Естонія підніме питання про чергове дуже серйозне порушення Росією мінських угод і обіцянок, даних нею в Парижі", - написав Рейнсалу на своїй сторінці в Twitter.

Condemn in the strongest terms cynical attempts by Russian-backed forces to derail the fragile status quo near #Zolote today. At #UNSC today, #Estonia will raise this yet another very serious breach by #Russia of the Minsk agreements and the promises it made at Paris. pic.twitter.com/Pvon0T82cW — Urmas Reinsalu (@UrmasReinsalu) February 18, 2020

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ Вадим Пристайко заявив, що в ході Генеральної Асамблеї ООН буде обговорюватися питання можливості введення миротворчого контингенту на Донбас.

Нагадаємо, вранці 18 лютого озброєні формування Російської Федерації атакували позиції підрозділів Об'єднаних сил поблизу Новотошківського, Горіхового, Кримського, Хутора Вільного. Під вогневим прикриттям бойовики перейшли до активних наступальних дій і спробували просунутися через лінію розмежування. Під час бою загинув один український військовий, ще троє отримали поранення, а двоє – контузію.

Таких широкомасштабних бойових дій на фронті не було з 2018-го року. Бойовики застосовували всі види зброї, включаючи артилерію калібру 152 мм, міномети 120 мм.

Бойовики підтримуваного Росією угруповання "ЛНР" звинувачують українську армію в спробі наблизитися до їхніх позицій й подальшому артилерійському обстрілі.

ДОВІДКА: Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські "добровольці".

За даними ООН, від березня 2014-го до 31 жовтня 2019 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули 13 тис. – 13 200 людей.