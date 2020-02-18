Двоє одеситів намагалися вивезти молодих жінок на роботу в борделі Німеччини

У міжнародному аеропорту "Одеса" затримали організатора каналу торгівлі людьми та двох його жертв, які мали поповнити німецькі борделі.

Фото: ДПС

У міжнародному аеропорту "Одеса" затримали організатора каналу торгівлі людьми та двох його жертв, які мали поповнити німецькі борделі.

Про це повідомляють в прес-службі Державної прикордонної служби України, передає RegioNews.

Міжнародний канал торгівлі людьми було викрито в ході спецоперації правоохоронців та спецпризначенці підрозділу "ДОЗОР".

17 лютого в аеропорту "Одеси" затримали організатора злочинної групи, який доправляв двох украинок1989 та 1997 років народження у Німеччину.

Під час санкціонованого обшуку у затриманого виявили та вилучили вагомі речові докази, які вказують на його безпосередню участь та злочинні наміри.

Також затримано іншого одесита, який із затриманим організатором шукав та вербував жінок для подальшої експлуатації за кордоном.

Використовуючи скрутне матеріальне становище жінок, вони обіцяли чималі кошти. Жертв вербували для "роботи" на території Ізраїлю та Німеччини. Їм повідомляли, що "влаштують їх" за підробленими документами. Обіцяли покрити всі витрати.

На теперішній час встановлено четверо потерпілих. Наразі заходи тривають в рамках кримінального провадження, внесеного в ЄРДР за ст. 149 ККУ "Торгівля людьми або інша незаконна угода щодо передачі людини".