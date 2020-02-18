14:49  18 лютого
Бій під Золотим обговорять на засіданні Радбезу ООН
09:35  18 лютого
Ранковий бій на Донбасі: загинуло 4 військових, ще 6 поранено
12:15  18 лютого
Ситуація на Донбасі: після бою бойовики запросили режим "тиші"
UA | RU
UA | RU
18 лютого 2020, 16:26 9

Двоє одеситів намагалися вивезти молодих жінок на роботу в борделі Німеччини

Читайте также
на русском языке
18 лютого 2020, 16:26 9
Читайте также на русском языке
У міжнародному аеропорту "Одеса" затримали організатора каналу торгівлі людьми та двох його жертв, які мали поповнити німецькі борделі.
Фото: ДПС
У міжнародному аеропорту "Одеса" затримали організатора каналу торгівлі людьми та двох його жертв, які мали поповнити німецькі борделі.

Про це повідомляють в прес-службі Державної прикордонної служби України, передає RegioNews.

Міжнародний канал торгівлі людьми було викрито в ході спецоперації правоохоронців та спецпризначенці підрозділу "ДОЗОР".

17 лютого в аеропорту "Одеси" затримали організатора злочинної групи, який доправляв двох украинок1989 та 1997 років народження у Німеччину.

Під час санкціонованого обшуку у затриманого виявили та вилучили вагомі речові докази, які вказують на його безпосередню участь та злочинні наміри.

Також затримано іншого одесита, який із затриманим організатором шукав та вербував жінок для подальшої експлуатації за кордоном.

Використовуючи скрутне матеріальне становище жінок, вони обіцяли чималі кошти. Жертв вербували для "роботи" на території Ізраїлю та Німеччини. Їм повідомляли, що "влаштують їх" за підробленими документами. Обіцяли покрити всі витрати.

На теперішній час встановлено четверо потерпілих. Наразі заходи тривають в рамках кримінального провадження, внесеного в ЄРДР за ст. 149 ККУ "Торгівля людьми або інша незаконна угода щодо передачі людини".


Одесса торгівля людьми
Зеленський провів телефонну розмову з Путіним
14 лютого 2020, 15:59
Резонансну доповідь по Україні видалили з сайту Мюнхенської конференції
14 лютого 2020, 17:59
Зеленський: Некоректно говорити "війна в Україні"
15 лютого 2020, 13:56
Глава уряду розповів, навіщо українцям дві платіжки за тепло
14 лютого 2020, 16:43
Захоплення українців в Азовському морі: поліція відкрила справу
15 лютого 2020, 17:10
Партія "Слуга народу" змінила статут і зібралася на місцеві вибори
15 лютого 2020, 18:19
Останні Популярні
Іра Дідич
Антон Булгаков
Рефат Чубаров
Всі блоги »
Виборчком розбрату. Бліцкриг Шахова в Сєвєродонецьку провалився
18 лютого 2020, 12:22
Корпорація Зе. Чому не призначають губернатора Сумщини
17 лютого 2020, 09:00
Всі публікації »
НеПогода на RegioNews: Шарій добиває шанувальників Жукова, а Кернес будує туалет-особняк
13 лютого 2020, 17:07
RegioNews.ua представляє новий YouTube-проєкт «НеПогода в регіонах»
12 лютого 2020, 18:30
Всі відео »
Синєгубов Олег Васильович
Голова Полтавської обласної державної адміністрації
Бунечко Віталій Іванович
Голова Житомирської обласної державної адміністрації
Всі досьє »