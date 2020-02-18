У Путіна відреагували на наступ бойовиків на Донбасі

Кремль сподівається, що найближчим часом вдасться прояснити деталі події на Донбасі, після можна буде робити висновки. Про це заявив прес-секретар російського президента Дмитро Пєсков

Кремль сподівається, що найближчим часом вдасться прояснити деталі події на Донбасі, після можна буде робити висновки. Про це заявив прес-секретар російського президента Дмитро Пєсков

Як повідомляє RegioNews, за його словами, в Кремлі не знають, що могло спровокувати цей бій, але РФ бачила повідомлення про жертви з обох сторін. У зв'язку з цим Кремль "висловлює співчуття". Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський відреагував на бій на Донбасі і заявив, що РНБО буде ухвалювати рішення про подальші кроки. Зранку у вівторок, 18 лютого, озброєні формування Російської Федерації атакували позиції підрозділів Об'єднаних сил поблизу Новотошківського, Горіхового, Кримського, Хутора Вільного. Журналіст Юрій Бутусов написав, що таких широкомасштабних бойових дій на фронті не було з 2018-го року. Також ЗМІ писали, що загинули 4 українських військових, 6 поранено. У штабі ООС повідомили, що загинув один та поранені четверо українських бійців.

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