В Луганській області закінчився бій. Загинув український військовий – ООС

Бій поблизу населених пунктів Новотошківське, Оріхове, Кримське, Хутір Вільний закінчився

Фото: Пресцентр операції Об'єднаних сил

Бій поблизу населених пунктів Новотошківське, Оріхове, Кримське, Хутір Вільний закінчився

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресцентр штабу операції Об’єднаних сил.

"Підрозділи Об’єднаних сил надали адекватну вогневу відповідь противнику та утримали повний контроль над ситуацією. Серед українських захисників, нажаль, один загиблий, четверо отримали легкі поранення, їм надається медична допомога. У ворога один загиблий, п’ять – важко поранених. Противник запросив режим тиші”, - йдеться в повідомленні.

В штабі також зазначили, що позиції українських захисників не втрачені.

"У готовності до застосування перебувають підрозділи резерву зі складу Об’єднаних сил. Ситуація повністю контрольована”, - запевнили в штабі ООС.

Нагадаємо, вранці 18 лютого озброєні формування Російської Федерації атакували позиції підрозділів Об'єднаних сил поблизу Новотошківського, Горіхового, Кримського, Хутора Вільного.