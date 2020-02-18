Аваков розповів умови евакуації українців із Уханя

Міністр МВС Арсен Аваков розповів деталі евакуації українців із китайської провінції Ухань, центру спалаху коронавірусу

Міністр МВС Арсен Аваков розповів деталі евакуації українців із китайської провінції Ухань, центру спалаху коронавірусу

"Наші громадяни всі про це оповіщені і будуть знати конкретно, коли їм прибути. Китайська влада на наш запит в потрібний момент доставить наших громадян безпосередньо до літака, який повністю готовий. На борту літака буде 16 осіб екіпажу", - розповів він в ефірі "Свобода слова" на ICTV, інформує RegioNews.

За словами міністра, окрім екіпажу, на борту також будуть поліцейський, два лікаря, медсестра, військовослужбовець та співробітник консульства. Усі вони разом із евакуйованими будуть відбувати карантин.

"Той у кого буде температура 37,2 і більше, на превеликий жаль, не полетить на літаку", – сказав Аваков. Якщо такі люди будуть, то їх направлять у місцеву лікарню.

На борту, окрім українців, будуть також іноземці. Зокрема громадяни Росії, Білорусі, Нідерландів, Аргентини та інших країн. Проте ці держави заплатять Україні за евакуацію їх громадян.

Усі, кого везтимуть із Уханя, підпишуть спеціальні документи. Ними вони погоджуються на двотижневий карантин.

Як пояснив міністр, зустрічати пасажирів будуть співробітники ДСНС. Всі вони та інші особи, які будуть задіяні у евакуації, одягнуть спеціальну амуніцію.

Коли українців пересадять у автобус, літак продезінфікують. Включно із заміною повітряних фільтрів. Відходи, які залишаться у літаку, спалять.

Після того як автобуси прибудуть до місця призначення, українців із Уханя помістять у спеціальні окремі корпуси, де вони будуть забезпечені всім необхідним.

Крім того, місце карантину буде оточене бійцями Нацгвардії та співробітниками ДСНС.

Нагадаємо, дату евакуації українців з Китаю переносили кілька разів. Згідно з останніми даними, літак має вилетіти у вівторок, 18 лютого, а повернутися у четвер, 20 лютого.