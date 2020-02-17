У Житомирі показали, куди ізолюють китайських будівельників
Де саме перебуватимуть китайці розповів прессекретар голови Житомирської ОДА Юрій Мельник, пише RegiоNews з посиланням на сайт Житомир-Онлайн.
"На території будівництва об'їзної дороги розміщені житлові бокси, в яких проживають китайці. Частину площі, де стоять бокси, буде вивільнено для них. Крім того, вони будуть спеціально облаштовані. Є спеціально навчені медпрацівники, які постійно виїжджатимуть туди та перевірятимуть стан здоров'я китайців. Одного, нещодавно прибулого, вже ізольовано на 14 днів. Проте, згідно з українським законодавством та міжнародним правом, у своїх боксах вони можуть знаходитися виключно за власною волею. Якщо ж буде такий випадок і у когось з китайців буде виявлений коронавірус, то їх буде перевезено в госпітальні бази Житомира. Варто зазначити, що наші лікарі мають спеціальний захисний одяг", - розпові Юрій Мельник.
Також він додав, що китайці виконують в основному менеджерські функції, дорогу будують наші робітники.
Реконструкцію Північного обходу, або автомобільної дороги М-06 Київ-Чоп розпочала китайська компанія-підрядник "Sinohydro Corporation Limited" у 2018 році. До червня 2020 року з роботами обіцяли закінчити.
Нагадаємо, що у Житомирі розпочали ізоляцію працівників з Китайської народної Республіки, які задіяні у будівництві об'їзної автодороги навколо міста та які повертаються в Україну після святкування китайського Нового року.
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