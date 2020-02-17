У Житомирі показали, куди ізолюють китайських будівельників

На Житомирщині вживають необхідних заходів безпеки та планують ізолювати майже 40 громадян Китаю, які будують об'їзну дорогу довкола Житомира

На Житомирщині вживають необхідних заходів безпеки та планують ізолювати майже 40 громадян Китаю, які будують об'їзну дорогу довкола Житомира

Де саме перебуватимуть китайці розповів прессекретар голови Житомирської ОДА Юрій Мельник, пише RegiоNews з посиланням на сайт Житомир-Онлайн.

"На території будівництва об'їзної дороги розміщені житлові бокси, в яких проживають китайці. Частину площі, де стоять бокси, буде вивільнено для них. Крім того, вони будуть спеціально облаштовані. Є спеціально навчені медпрацівники, які постійно виїжджатимуть туди та перевірятимуть стан здоров'я китайців. Одного, нещодавно прибулого, вже ізольовано на 14 днів. Проте, згідно з українським законодавством та міжнародним правом, у своїх боксах вони можуть знаходитися виключно за власною волею. Якщо ж буде такий випадок і у когось з китайців буде виявлений коронавірус, то їх буде перевезено в госпітальні бази Житомира. Варто зазначити, що наші лікарі мають спеціальний захисний одяг", - розпові Юрій Мельник.

Також він додав, що китайці виконують в основному менеджерські функції, дорогу будують наші робітники.

Реконструкцію Північного обходу, або автомобільної дороги М-06 Київ-Чоп розпочала китайська компанія-підрядник "Sinohydro Corporation Limited" у 2018 році. До червня 2020 року з роботами обіцяли закінчити.

Нагадаємо, що у Житомирі розпочали ізоляцію працівників з Китайської народної Республіки, які задіяні у будівництві об'їзної автодороги навколо міста та які повертаються в Україну після святкування китайського Нового року.