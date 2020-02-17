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17 лютого 2020, 09:35 2

Велика Британія введе нові правила для заробітчан з ЄС

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17 лютого 2020, 09:35 2
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Велика Британія після Brexit посилить правила прийому для трудових мігрантів з Європейського союзу. Угоду про нову імміграційну систему прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон і його команда підписали під час першого засдания нового кабінету
Велика Британія після Brexit посилить правила прийому для трудових мігрантів з Європейського союзу. Угоду про нову імміграційну систему прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон і його команда підписали під час першого засдания нового кабінету

Як повідомляє RegioNews, вони хочуть ввести імміграційну систему на основі австралійської, яка заборонятиме мігрантові з ЄС, який отримує заробітну плату менше встановленого рівня, приїжджати в країну, пише Daily Mail.

За новими правилами для отримання британської візи трудові мігранти з країн ЄС повинні мати зарплату не менше 23 тис. фунтів стерлінгів (близько 27,7 тис. євро) на рік.

У більшості випадків кваліфікованим трудовим мігрантам доведеться шукати місце роботи з оплатою не менше 25 600 фунтів стерлінгів (близько 31 тис. євро). Цей поріг нижчий, ніж той, який зараз застосовується до мігрантів з-за меж ЄС.

Нагадаємо, 30 січня Рада Європейського союзу затвердила в письмовому вигляді угоду про вихід Великої Британії із складу ЄС.

Декількома днями раніше угоду про Brexit підписав британський прем'єр Борис Джонсон, а також з підписом королеви Єлизавети II документ набув статусу закону.

Політичний процес виходу Британії з Євросоюзу, який тривав з 2017 року, завершився.


ЄС Велика Британія заробітчани Brexit
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