Велика Британія введе нові правила для заробітчан з ЄС

Велика Британія після Brexit посилить правила прийому для трудових мігрантів з Європейського союзу. Угоду про нову імміграційну систему прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон і його команда підписали під час першого засдания нового кабінету

Велика Британія після Brexit посилить правила прийому для трудових мігрантів з Європейського союзу. Угоду про нову імміграційну систему прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон і його команда підписали під час першого засдания нового кабінету

Як повідомляє RegioNews, вони хочуть ввести імміграційну систему на основі австралійської, яка заборонятиме мігрантові з ЄС, який отримує заробітну плату менше встановленого рівня, приїжджати в країну, пише Daily Mail. За новими правилами для отримання британської візи трудові мігранти з країн ЄС повинні мати зарплату не менше 23 тис. фунтів стерлінгів (близько 27,7 тис. євро) на рік. У більшості випадків кваліфікованим трудовим мігрантам доведеться шукати місце роботи з оплатою не менше 25 600 фунтів стерлінгів (близько 31 тис. євро). Цей поріг нижчий, ніж той, який зараз застосовується до мігрантів з-за меж ЄС. Нагадаємо, 30 січня Рада Європейського союзу затвердила в письмовому вигляді угоду про вихід Великої Британії із складу ЄС. Декількома днями раніше угоду про Brexit підписав британський прем'єр Борис Джонсон, а також з підписом королеви Єлизавети II документ набув статусу закону. Політичний процес виходу Британії з Євросоюзу, який тривав з 2017 року, завершився.

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