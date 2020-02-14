ЄС відмовився давати дозвіл на ввезення української курятини
Як передає RegioNews, про це "Європейській правді" повідомили джерела в уряді.
Повідомляється, що 23 січня Державна служба України з питань безпеки харчових продуктів і захисту споживачів повідомила про рішення ЄС призупинити ввезення з України м'яса птиці.
Рішення, очевидно, пов'язано із загибеллю птиці від грипу 18 січня на ПП "Хутір" у Вінницькій області. У відомстві запевнили, що станом на 23 січня всі наявні в епізоотичному вогнищі птахи були забиті гуманним безкровним методом і спалені, і почалося проведення дезінфекційних робіт.
29 січня в рамках Ради асоціації Україна-ЄС українська сторона переконувала європейських партнерів локалізувати заборону найближчими селами навколо виявлених вогнищ зараження.
На цьому тижні в Брюсселі відбулося засідання Комітету головних ветеринарних інспекторів, на якому пропозиція про локалізацію була відхилено.
Нагадаємо, в березні 2019 року Єврокомісія досягла домовленості з Україною про зміну угоди про зону вільної торгівлі, що має на меті обмежити неконтрольоване ввезення курятини в ЄС.
Рішення стосувалося ситуації, якої були незадоволені європейські фермери. Йдеться про знайдений українською компанією "Миронівський хлібопродукт" способі обійти жорсткі обмеження на імпорт курячого філе в ЄС.
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