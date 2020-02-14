Осередок корупції. Кучер хоче змінити керівництво "Харківобленерго"

Голова Харківської облдержадміністрації Олексій Кучер має намір піднімати питання про зміну керівництва "Харківобленерго", щоб поліпшити умови для ведення бізнесу

Фото: Харківська облдержадміністрація

Голова Харківської облдержадміністрації Олексій Кучер має намір піднімати питання про зміну керівництва "Харківобленерго", щоб поліпшити умови для ведення бізнесу

Про це, як повідомляє RegioNews, Кучер заявив під час зустрічі з членами Координаційної ради Європейської бізнес-асоціації в Харкові.

"Сьогодні буду зустрічатися з головою Фонду держмайна України, який прибув з Києва до Харкова. Я буду піднімати питання про зміну керівництва "Харківобленерго". Коли я інспектував цю організацію, то відверто повідомляв, що у нас вона асоціюється з осередком корупції. Ми знаємо ті "такси", які встановлені, ми знаємо, чому штучно затягуються процеси. Про все це ми знаємо", - сказав Олексій Кучер.

На зустрічі говорили, що обленерго і облгази створюють проблеми будівельному бізнесу.

"З газом ми перестали працювати в принципі, тому що пройти частокіл забюрократизованих правил неможливо, масово відмовляємося від проектів, де бере участь наш облгаз. З обленерго, на жаль, не можемо такого зробити. Але це ж абсурдна ситуація, коли ми капіталізуємо, виконуючи технічні умови, обленерго на багато мільйонів гривень і зобов'язані передати ці капіталовкладення приватної компанії безкоштовно, у якій є ці гроші в тарифах на свій розвиток", - поскаржився представник будівельної компанії "Жилстрой-2" Олександр Конюхов.