Осередок корупції. Кучер хоче змінити керівництво "Харківобленерго"
Про це, як повідомляє RegioNews, Кучер заявив під час зустрічі з членами Координаційної ради Європейської бізнес-асоціації в Харкові.
"Сьогодні буду зустрічатися з головою Фонду держмайна України, який прибув з Києва до Харкова. Я буду піднімати питання про зміну керівництва "Харківобленерго". Коли я інспектував цю організацію, то відверто повідомляв, що у нас вона асоціюється з осередком корупції. Ми знаємо ті "такси", які встановлені, ми знаємо, чому штучно затягуються процеси. Про все це ми знаємо", - сказав Олексій Кучер.
На зустрічі говорили, що обленерго і облгази створюють проблеми будівельному бізнесу.
"З газом ми перестали працювати в принципі, тому що пройти частокіл забюрократизованих правил неможливо, масово відмовляємося від проектів, де бере участь наш облгаз. З обленерго, на жаль, не можемо такого зробити. Але це ж абсурдна ситуація, коли ми капіталізуємо, виконуючи технічні умови, обленерго на багато мільйонів гривень і зобов'язані передати ці капіталовкладення приватної компанії безкоштовно, у якій є ці гроші в тарифах на свій розвиток", - поскаржився представник будівельної компанії "Жилстрой-2" Олександр Конюхов.
- 19:07 14 лютого Романтична статистика та щирі побажання: Як політики вітали з Днем Валентина
- 18:19 14 лютого Голова Рівненської облради Данильчук зареєстрував проект рішення про звільнення свого заступника
- 18:19 14 лютого Україна суттєво зменшила імпорт товарів з Росії
- 17:59 14 лютого Резонансну доповідь по Україні видалили з сайту Мюнхенської конференції
- 17:40 14 лютого У Луганській області правоохоронець лишився допуску до держтаємниці через громадянство РФ
- 17:29 14 лютого Обухівські депутати назвали евакуацію українців з Китаю "новим Чорнобилем"
- 15:59 14 лютого Зеленський провів телефонну розмову з Путіним
- 15:05 14 лютого На Мюнхенській конференції склали план припинення війни на Донбасі
- 17:19 14 лютого У США розкритикували "мюнхенський план" завершення війни в Україні
- 17:59 14 лютого Резонансну доповідь по Україні видалили з сайту Мюнхенської конференції
- 13:16 14 лютого Українцям пояснили як зніматимуть показники і нараховуватимуть оплату за воду
- 14:20 14 лютого Кабмін звільнив одразу трьох заступників міністрів