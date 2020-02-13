Вимагав 300 доларів за ввезення одягу: в Херсонському аеропорту затримали митника-хабарника

В аеропорту Херсона на хабарі 300 доларів затриманий головний інспектор митного посту. Хабарника затримали слідчі Мелітопольського територіального управління Державного бюро розслідувань спільно з співробітниками херсонського УСБУ.

Фото: прес-служба прокуратури

В аеропорту Херсона на хабарі 300 доларів затриманий головний інспектор митного посту. Хабарника затримали слідчі Мелітопольського територіального управління Державного бюро розслідувань спільно з співробітниками херсонського УСБУ.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на прес-службу прокуратури Запорізької області.

Чиновник вимагав та отримав 300 доларів від місцевого підприємця за безперешкодне проходження митного контролю з вантажем одягу, придбаного у Туреччині.

Безпосередньо після отримання хабара правопорушник був затриманий за підозрою у вчиненні кримінального злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 (одержання неправомірної вигоди посадовою особою) КК України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 5 до 10 років.